大專籃球｜葉耀邦牽引力成贏波關鍵　理大低潮後最接近冠軍的一年

籃球大專盃周日（19日）繼續假浸大偉衡體育中心上演男子小組賽，重頭戲是A組的兩強對決，理工大學最後以72：63擊敗上屆冠軍隊浸會大學。

「冠軍！我們和阿洋（總教練譚偉洋）都想攞返個冠軍。」葉耀邦指今屆目標率理大做回大專「一哥」，如果做到，這個冠軍比往年更具意義。



葉耀邦坦言除了自己，隊友都在體系下有發揮空間。（張倩儀攝）

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上半場理大佔上風，葉耀邦的牽引力為隊友製造多個外圍起手空間，內外開弓下領先浸大。雖然浸大張文健首節後備上陣單節攻入7分，仍未能改變現況，直到暫停後的調整，郭軍麟和蘇利文合共射入3球三分，逆轉反超1分。

易邊後，理大也調整戰術，由葉耀邦發動頻頻殺入內線，策略奏效不斷博得罰球，讓內線對手如劉榮浩和文俊傑早早陷入個犯危機。第三節浸大也嘗試鏟入籃下，但文俊傑因三次被判進攻犯規，最後犯滿離場。雖然浸大末節再射入2球三分，但仍無阻理大帶住優勢以72：63拿下勝仗。

陳可鈐今場交出12分。（張倩儀攝）

今場理大點點開花，除了梁溥霆和陳可鈐各攻入15分和12分，葉耀邦更砍獲全場最高21分。「半年來沒有打過這麼高強度的賽事，就算是上場對樹仁，和今場對BU的強度都不一樣。」雖然葉耀邦口說需要時間適應，但牽引力和禁區統治力不減，「都知對手防守部署在我身上，會賽前準備如何拆招。」

當年理大粒粒皆星，幾乎擁有半隊甲一如蔡再懃、梁兆華等當打球員，如今首名出線，可算是理大繼2018年大專盃5連霸後，再有機會爭冠的一年。順利擊敗力爭連霸的浸大，對於去年四強不入、沉寂數年的理大，更是一支強心針。

葉耀邦坦言球隊劍指冠軍。（張倩儀攝）

「冠軍，教練、阿洋都是這樣說，我都有信心。」葉耀邦覺得理大不只靠自己，更看隊友在自己牽引下的發揮：「我只是做個發動點，阿鈐得分、溥霆籃板，還有射手都要射得入。」葉耀邦表示如果順利奪冠，意義一定很大：「之前Poly都好多甲一，現在只有2-3個，我覺得這樣靠團隊打回來的冠軍都幾有意義，好過一堆甲一砌個冠軍出來。」

經過今場後，男子A組方面，理大五戰全勝穩取四強席位，浸大現時則三勝一負與珠海學院緊隨其後，將於6月26日碰頭爭取次名出線資格。