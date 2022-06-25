大專籃球｜港大不敵理大次名入4強　馬丹鳳望隊友打出自信證身價

打籃球，即使對手更強，總會相信40分鐘內有一絲突圍的機會。

是日大專盃籃球賽，香港大學面對3連霸的理工大學，上半場比數咬緊，掙扎至第三節才被拉開，最後以53：63落敗，但港大隊長馬丹鳳（阿毛）卻盛讚隊友：「我就說她們可以的。」



大專盃籃球賽進入尾聲，周六（25日）首場由香港大學對戰去屆冠軍理工大學。兩隊4強門票已到手，最後由理大勝出並以首名出線，4強將對中文大學，港大則以次名晉級，將與浸會大學爭入決賽。

說回今場戰況，理大開局即全場緊迫，雖然港大經驗較少，但在馬丹鳳領軍下順利過場。馬丹鳳身高1.83米，以往在學界賽主要擔任中鋒，但她今年鮮有在低位發動，反而改打小前鋒。

今場她主要負責串連和控場工作，為隊友製造機會，首節更在楊溢希單節攻入7分領先16：13，給理大施下馬威。但當進攻圍繞馬丹鳳，她面對的防守也自然更高壓，隨着體力下降，板凳深度成為港大隱憂。

楊溢希首節攻入7分，率隊領先16：13。（張倩儀攝）

第四節，理大再以全場緊迫防守，港大失誤頻頻，比數一度被拉開20分，即使馬丹鳳今場上陣39分鐘，攻入15分，最終港大也以53：63不敵理大。

「其實預咗。」阿毛完場後第一句就表示，自己賽前預計「輸住打」。因為理大在板凳、人腳上，無可否認佔上風，她明白對方擁有7個甲組球員是不變的事實，但仍相信「輸住都有得打」。

「我們經驗少，但能力不差太遠，畢竟大家差不多歲數，對手就算勁，都有個譜，但問題在反應、鬥心和腦袋。」阿毛解說，雖然隊中楊溢希、黃靖霖和劉君彤都是精英賽球隊出身，但稍欠經驗和臨場反應，「你看我們打陣地分別不大，但對手就知哪個位置易偷波，所以多打快攻拉開比數」。

馬丹鳳表示如果大家發揮到，輸也不是問題。（張倩儀攝）

港大賽前雖然有「預輸」的心理準備，但過程中也有收穫，就是打起了其他球員：「我們球員只是缺乏自信，但少打大賽，成日覺得自己好『渣』，加上弱隊對強隊本來就會好驚，因為心中有秤，將自己位置放好低，就更不敢打。」因此，比起得分，阿毛更想在場上協助隊友，用經驗控制節奏，幫忙過場、串連，幫隊友打出信心。

現時港大多靠馬丹鳳發動和串連。（張倩儀攝）

雖然阿毛大可以不傳球，單打獨鬥，但在她眼中這就不是比賽：「我常鼓勵她們放膽攻，不入就搶，唔洗成日『搵阿毛』，大專是一個比賽，我打得幾好都好，隊友沒有表現都沒有意思，她們不會享受。」即使輸波，但上半場港大憑楊溢希單節攻入7分領先，阿毛笑言是自己樂見的，「輸不是全部，反正會次名出線打上去，但隊友打得起，我是開心的」。

馬丹鳳多時牽引對手包夾，同時也會隊友製造空間。（張倩儀攝）

「所有人比賽都會想冠軍，但我知道有距離，就算我是港大重心，隊波有我，但其他隊有幾個『我』。」她說，單打不是好選擇，更不是幫助球隊的好方法。接下來四強將對上首名出線的浸會大學，和隊友一樣用挑戰者心態迎接：「只要大家拿出練習的表現，輸也沒有遺憾；放膽打，不一定輸。」

馬丹鳳在隊中除了是經驗最好的一個，也是牽引力最大的人。（張倩儀攝）

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