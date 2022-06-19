大專籃球｜浸大不敵理大爭次名　劉俊禧最後大專望衛冕

上屆大專盃籃球男子組冠軍浸會大學，周日（19日）在小組賽中以63：72不敵理工大學，在力爭連霸的路上出現首個阻礙。

準畢業生、隊長劉俊禧表示這只是一個警剔，爭冠軍的路途就像他過去5年大專生涯般，需要耐性和決心。



劉俊禧表示今場失利是讓浸大檢視不足的機會。（張倩儀攝）

理大今場在葉耀邦的牽引力下，憑內線優勢造福外圍，下半場更頻頻殺入籃下令浸大陷入犯規危機。浸大中鋒劉榮浩和文俊傑先後犯滿離場，攻守兩端均處下風，最後雖然有張文健和郭軍麟再射入三分，但仍無力逆轉以63：72落敗。

浸大內線和防守籃板是今場的敗陣主因。（張倩儀攝）

「也許是好事。」賽後，「老大哥」劉俊禧說道。這場敗仗給浸大一個當頭棒喝，「雖然今場有點挫折，也讓我們發現球隊問題，例如防守籃板、發動模式等。」心知對手主打內線，原本的部署卻因球隊執行性欠奉而未能奏效：「今場外線發揮和對手差不多，甚至是我們更好；但內線對抗性不足，讓對手有好多second chance（二次進攻）。」

現時理大先以5戰全勝首名出線，浸大則需要與同是3勝1負的珠海學院爭取次名出線。目標爭取衛冕，但過程並不順遂，情況就好像劉俊禧的大專5年，未做到甚至失利，不等於最後會失敗。

劉俊禧坦言衞冕目標不變。（張倩儀攝）

劉俊禧曾於學界精英賽決賽中，以隊長身份率英華書院反勝拔萃男書院奪冠，打出經典的一仗，但升上浸大後卻成後備，上場時間少之又少。「當年師兄譚子健告訴我，上大專不要期望一開始就打好多時間，要努力捱住，畢竟球場應變和體能的要求都差好遠。」他說。

過去幾年，他放下名校出身的光環，由防守做起，默默用表現爭取更多出場機會，「到今天我也是一步步走過來，有能者居之，在這裏就算強如張延隆，打得差一樣有替補。」他笑說這是浸大的傳統，無關輩分，也無關出身。

同樣，雖然浸大頂着上屆冠軍的頭銜和外界的期望，但對此劉俊禧表示這只是往事：「我們主教練鄭Sir說我們是24 Hours Champion（24小時冠軍），就是用一天去慶祝，然後放眼備戰今年。」今場的失利已成過去，會檢討失敗原因，但無阻球隊爭取下一場勝仗，因為目標從來沒變：「繼續全民皆兵，目標也不要變低，要保持入決賽、爭冠軍的心態。」