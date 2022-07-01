NBA | 金塊現人才危機？成為爭冠球隊首要條件　主力球員保持健康

金塊隊休賽季的主要目標，應該是要想辦法讓隊伍中的主力球員們保持健康。這個賽季的金塊少了後場大將梅利（Jamal Murray）和新星前鋒波特（Michael Porter Jr.）；而上個賽季，Murray也因傷病缺陣很長一段時間。去年金塊在季後賽第二輪被太陽隊橫掃，這個賽季他們則在季後賽第一輪就被勇士淘汰出局。

文：運動視界編輯



陣容狀況：如果能保持健康，就是爭冠等級的球隊

金塊的總經理跟教練在各自領域都是箇中翹楚，且都是堪為典範的優秀代表。不過金塊的狀況證實即便他們有一位MVP等級的球員，但沒有Murray和Porter兩位好手的幫忙，他們還是很難更上層樓。本賽季，Murray因前十字韌帶的傷勢，缺席了所有比賽；Porter也因為他個人第三次的背部手術，而缺席了大多數的比賽。

他們在2019-20賽季，曾經打進到西區決賽，不過接下來兩年卻都在季後賽失利。在過去兩輪的季後賽中，他們平均輸給對手14.8分。

金塊後場大將梅利經常受傷，令球隊爭標路上大失預算。（Getty Images）

在去年Murray受傷以前，當三名主將，祖傑（Nikola Jokic）、Murray和Porter都在場時，他們的進攻效率高達123.9。且於154對共同上場超過600分鐘的三人組合中，他們的進攻效率還是聯盟最高；能在每一百回合的進攻中，比對手多得14.9分。

Murray和Porter在22-23賽季的薪水總和是6200萬美元，且Aaron Gordon的延長合約也將於此時生效。金塊隊因此要繳納奢侈稅，而上一次他們要繳奢侈稅是在09-10賽季。

金塊新星前鋒波特在賽季關鍵時刻倦勤，實力大受打擊。（Getty Images）

如果計入Jokic不出意外應該會簽下的超級頂薪合約，金塊隊在23-24賽季，就得給上述四位球員總計1億3200萬美元的薪水。球隊主力的高額薪水已經佔據了多數的薪資空間，在失去薪資靈活度的狀況下，他們的主力球員需要保持健康，才能維持爭奪冠軍的競爭力。

Jokic連續兩個球季冧莊MVP，且他即將成為第九位簽下超級頂薪合約的球員，這名來自塞爾維亞的長人也將是這九人中最年輕的一位、並且也是唯一一位二輪選秀出身的球員。

這份合約將會成為NBA史上最大的合約，合約年限為五年，總值為2億5400萬美元。這五年的薪水分別是，4380萬美元、4730萬美元、5080萬美元、5430萬美元、5780萬美元。

【福布斯2021年NBA最高收入球員榜】（按圖放大）

+ 29

本賽季Jokic達成了一些前無古人的成就

Jokic在一個賽季內，得了2000分、抓下1000個籃板，並傳出了500次的助攻。賽季平均能得25分、抓下13個籃板，並傳出7次助攻。他是隊上的得分、籃板、助攻、抄截、阻攻和命中率王，同時他的場均得分、籃板、助攻和命中率也都排在聯盟的前十名。

MVP祖傑去季欠缺隊友支援，獨力難支。（Getty Images）

Jokic的籃板和助攻都分別佔了全隊的1/4；上次達成這項成就的是1967-68賽季的Chamberlain（張伯倫）。同時他也是自Chamberlain退休之後，首位繳出19次以上大三元成績的中鋒。Chamberlain在1966-67賽季拿下22次大三元；在1967-68賽季拿下31次大三元。

Jokie是一位健康狀況良好、耐戰度高的球員。自從2015年以來，他只缺席了24場比賽，並且每個賽季都打了至少70場比賽。即使是在因疫情而縮水的19-20和20-21賽季，他還是能維持良好的出勤率。

未來的薪資狀況

目前聯盟僅有金塊、湖人、籃網和勇士有三位頂薪球員。丹佛的補強受限於聯盟的薪資政策，如奢侈稅等；他們目前沒有太多操作空間，難以施展拳腳，所以在主力球員受傷之時，沒辦法做出太大的調整和改變，間接導致他們今年在季後賽首輪就被淘汰出局。

目前的焦點在於金塊隊是否願意使用價值630萬美元的中產特例，來簽下自由球員。如果金塊隊使用了這項特例，他們還需要額外繳交1400萬美元的奢侈稅。

迪安帝佐敦剛以自由身加盟金塊，為球隊來季在中鋒位置帶來新動力。（Getty Images）

球隊需求

1. 健康的Murray和Porter

2. 替補小前鋒和中鋒



打造陣容的資源

1. 首輪選秀權

2. 640萬美元的中產特例

3. 可於交易中送出或是接收630萬美元



同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

+ 3

值得留意的日期

6/20：金塊隊的前鋒JaMychal Green和Jeff Green最晚要在這天決定是否執行球員選項；前者的為820萬美金，後者為450萬美金。【編按：金塊已於6/14送出JaMychal Green換取雷霆今年首輪第30順位選秀籤、明後年兩支次輪籤】

Jeff Green總共在聯盟征戰了14個賽季，其中有12個賽季的出場數高於65。在Porter缺席的期間，Green先發上陣63場比賽，場均得分為10.6，而命中率為53.8%。如果他拒絕執行他的球員選項，金塊隊最多能給他540萬美元，或是以630萬的中產特例簽下他。

JaMychal Green本季上場時間是他生涯第二低，平均每場上場16.2分鐘，並攻下6.4分。如果他選擇不執行他的球員選項，金塊最多能給他一份起薪980萬美元的合約。他已取得早鳥資格，但若是續約的薪資比原先的薪資多出20%，這份合約的最短長度為2年。

6/29：Campazzo、Cancar、Howard和Reed有權接受一份合格報價。

6/30：目前Porter價值1億7690萬美元的頂薪合約，是依據2022-23賽季的1億2200萬美元的薪資上限所推算得來的結果。他的合約總額和逐年薪水，需要等到聯盟官方在自由球員市場開市前，公布2022-23賽季的薪資上限。

祖傑連續兩年成為常規賽MVP，但金塊在組軍上仍未能成功為他提供支援。（Getty Images）

限制

金塊隊可以在選秀當天，交易他們2022年的首輪選秀權；他們還分別欠雷霆和魔術一個首輪選秀權。

目前金塊隊只能先交易他們2027年的首輪選秀權，但因為他們還欠魔術一個首輪選秀權，所以得到金塊2027首輪選秀權的隊伍，未必能在2027年如願。若要保證交易隊伍能得到他們的首輪選秀權，金塊只能先交易他們的2029首輪選秀權，但根據規則，他們目前仍不能交易他們2030以及之後的首輪選秀權。

延長合約

Murray於2019年簽下的頂薪延長合約即將走到第三季，而金塊隊最多可以提供他一份2年，價值8590萬的延長合約。鑑於他目前傷勢復原程度尚未明朗，所以金塊不太可能在這時候選擇提供一份延長合約給Murray。

替補後衛Monte Morris在2020年尾簽下一份3年，價值2740萬美元的延長合約；並且可以在8/28之後，簽下第二份延長合約。金塊隊最多能提供他一份3年，價值4220萬美元的延長合約。因為本賽季Murray因傷缺席，Morris的上場時間、得分、助攻都寫下生涯新高，平均每場打了29.9分鐘能得到12.6分，並送出4.4次助攻，而他目前和金塊隊的合約到2023-2024賽季。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 5

選秀權

金塊隊本賽季有首輪選秀權，但他們之後幾個賽季的選秀權不一定會在他們自己手上。

他們需要在2023、2024、2025年之間，送出一個樂透保護的首輪選秀權給雷霆。在雷霆隊得到了符合上述條件的首輪選秀權以後，金塊隊需要送出一個前五順位保護的首輪選秀權給魔術。

舉例來說，如果雷霆隊在2023年從金塊手中，拿到一個樂透保護的首輪選秀權，那魔術隊將在2025、2026、2027年之間，從金塊手中得到一個前五順位保護的首輪選秀權。

以下是ESPN專家Mike Schmitz，對於金塊隊選秀上的建議。

第21順位：EJ Liddell（列度爾），來自Ohio State的大前鋒

Liddell在大學期間進步很多，他調整了自己的打法，讓自己能順應現代潮流，成為一名具備投射能力的大前鋒，或是小球中鋒。現在的他有一手不錯的投射能力，三分命中率為38%，並且也能在無球時，有效地組織進攻。因此，他在進攻端時，能有效地應對換防的狀況；除此之外，他也善用先天的高機動性和時機判斷，漸漸成長為一名防守支柱。

因為以下缺點，球探仍對於Liddell的潛力有所懷疑。他的身高只有201公分，並且沒有很長的臂展；他的跳投弧度較平，所以選到他的球隊，可能需要等他慢慢適應NBA的三分線距離後，才能運用他的投射能力，尤其他的打法相對仰賴體能碰撞。【編按：金塊最終在2022選秀以21順位選擇了來自肯薩斯的後衛Christian Braun，至於列度爾則在次輪41順位被塘鵝選取。】

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 86

在上述缺陷下，球探們不免懷疑，他是否能在菁英級別的防守者看管下，高效得分。如果他沒辦法在禁區取得優勢，他是否具備足夠的投射、傳球以及運球能力，讓他能在三分線外進攻。所以很難想像他在球隊中的定位，究竟是一名能力普通，但能振奮士氣的球員，還是一名被球探忽略的好球員。因為他在技術上的缺陷，容易讓大家忽略他卓越的無形價值、籃球智商、韌性和能高效打球的能力。

本文編譯參考：NBA Offseason Guide 2022 - Examining the Denver Nuggets' top priorities this summer

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：分手前的暴風雨 Irving跟籃網之間能否挽回彼此】