NBA｜接手洛杉磯爭冠難題重重？盤點現役湖人潛在總教練人選

在開季前，湖人是被看好競逐冠軍的隊伍之一，但打完82場例行賽後，紫金軍團留下的戰績是慘澹的33勝49負，分區排名則是落到無緣打附加賽的第11名。由於紫金軍團在本賽季的戰績令人失望，球團高層不意外地在4月11日裡宣布解除Frank Vogel的總教練職務。根據知名NBA記者Adrian Wojnarowski的透露，湖人球團接下來會花很多時間去海選球隊的新主帥。

文：運動視界編輯



儘管湖人的本季戰績並不理想，不過執導這支球隊仍會是眾多教練的夢幻目標，畢竟這支隊伍可還擁有聯盟史上第二得分王LeBron James（LBJ），另外還有Anthony Davis（AD）。就算AD在過去兩年一直受到傷病的侵襲，他仍可被視為聯盟現役前25球員。

AD在過去兩年一直受到傷病的侵襲，是湖人今季成績下滑的主因。（Getty Images）

除了上述的兩名主角外，湖人會留下那些球員則充滿了不確定性，特別是去年休賽季運用大把資源換進的Russell Westbrook。雖說如此，只要球隊還有LBJ和AD這對雙人組作為基礎，對新主帥而言，至少已經擁有一半以上將球隊帶回正軌的籌碼。

大家關注的是，湖人球團會找誰去接替Vogel的職務？以下將整理出多名人選，裡頭包括在Vogel執掌湖人兵符時在旁輔佐的教練、正在帶領其他有季後賽可打的球隊的總教練、又或是曾經以球員身份及教練身份跟LBJ共事過的教練。

「湖人老人院」來季會否拆夥？，拭目以待。（Getty Images）

一、Nick Nurse

根據運動網站《The Athletic》記者Shams Charania的報導，湖人的首要人選名單裡有暴龍的目前主帥Nick Nurse。雖然湖人球團對Nurse高度感興趣，但這並不代表Nurse本人有興趣到湖人執教。

Nurse的執教巔峰是在2018-19球季。那個賽季儘管是他在速龍執教的首季，他成功帶領速龍拿下隊史第一冠。若湖人成功延攬Nurse，對球團來說絕對是一大勝利，因為他是聯盟當前最具創新觀念的教練之一。跟Nurse相比，沒有任何一名教練能用一樣的資源去完成任務。

根據運動網站《The Athletic》記者Shams Charania的報導，湖人的首要人選名單裡有暴龍的目前主帥Nick Nurse。（Getty Images）

本季之前，根本沒有太多人指望速龍會有什麼好成績，但在82場例行賽結束後，速龍以五成八五的勝率排在東區第五名。

本季的明星賽後，速龍繳出全聯盟第五佳的防守效率值（DRtg）。讓隊伍有優異的防守表現已經變成Nurse執教生涯的金字招牌。這個賽季，湖人戰績崩盤的一大因素就是防守表現不佳，所以若能找進一名對團隊防守有新點子和新招的教練去調派LBJ及AD，或許湖人就能找回最近一次奪冠賽季的防守表現。

Nurse在2018-19球季成功帶領速龍拿下隊史第一冠。（Getty Images）

然而，很難想像Nurse會願意離開速龍，更難想像速龍球團會選擇放Nurse走。若要得到Nurse，湖人球團絕對得花一大筆錢，因為速龍總裁Masai Ujiri可不會讓湖人用低價從手中購得當前聯盟的前五佳教練。

二、Quin Snyder

過去五季爵士年年打進季後賽，加上本季的話已經是連六季了。當前，已在爵士執教八季的Quin Snyder今年如今再次遭到淘汰，也不免讓一些流言開始出現。在現階段，湖人球團提供Snyder教練約絕對是八字無一撇，不過根據資深體育記者Marc Stein在上個月所寫的報導，裡頭提到Snyder在聯盟裡是個熱門的教練人選。

爵士今季在季後賽遭獨行俠淘汰。（Getty Images）

在Synder執教爵士的期間裡，爵士幾乎每年都有聯盟前十佳的防守效率值（DRtg）、進攻效率值（ORtg）、淨效率值（NetRtg）。本季，爵士的ORtg（116.2）為全聯盟最佳。另外，根據Synergy Sports Technology（運動科技網站）的統計，爵士在每回暫停結束後的每百回合得分為聯盟第四佳。

當前，已在爵士執教八季的Quin Snyder今年如今再次遭到淘汰，也不免讓一些流言開始出現。（Getty Images）

在本季，湖人的進攻時常當機，若由Snyder來執教，也許能為湖人的進攻端帶來生氣。實際上，Snyder對湖人應不算陌生。在2011-12賽季，當Mike Brown執教湖人時，Snyder就是Brown身旁的助理教練。

本季結束後，Snyder可能會簽下新的合約，所以他的動向讓人好奇。如果湖人和他彼此感興趣，或許雙方攜手合作去打造出新局面不是不可能發生的事。

三、Juwan Howard

如果曾跟LBJ共識過會是成為湖人下任教練的關鍵因素，Juwan Howard將會是前幾名的候選者。他不僅在首度擔任助教時就和LBJ合作過，更是在球員生涯的最後兩年和LBJ一起奪冠。

除了有跟LBJ的合作經驗之外，Howard是貨真價實的好教練。過去三年，他在密歇根大學執教大學籃球。（Getty Images）

除了有跟LBJ的合作經驗之外，Howard是貨真價實的好教練。過去三年，他在密歇根大學執教大學籃球。在過去三年的美國NCAA聯賽，他的帶隊成績是61勝32敗，並在2020-21賽季帶隊打出25勝5負的絕佳成績，更讓球隊在其中一個錦標賽（2020–21 Big Ten Conference men's basketball season）成為勝率最高球隊。在2021-22賽季，他帶領第11種子的密歇根大學男子籃球隊闖進前16強，之中曾擊敗過第6種子及第3種子。

雖說大學籃球跟NBA有很大的差別，但Howard是在NBA開啟他的執教生涯。自2013-14球季開始的連續六個球季，他在熱火擔任Erik Spoelstra的助手。事實上，他在2019年曾試著競選湖人總教練一職，不過那年的勝出者是Vogel。

Juwan Howard球員生涯效力過火箭。（Getty Images）

根據《洛杉磯時報》記者Broderick Turner的當年報導，Howard的當時面試表現讓湖人球團大感驚艷，也因此球團有可能會再次將他視為候選人。即便如此，根據Adrian Wojnarowski的說法，Howard曾多次跟聯盟隊伍說他不打算離開密歇根大學，所以對湖人球團來說，網羅他入隊會是一項艱鉅的任務。

四、Doc Rivers

根據《Bleacher Report》（體育網站）的一篇報導，七六人的現任主帥Doc Rivers有可能是湖人想找來面試的總教練人選之一。若東區第四種子的七六人在今年的季後賽走遠，Rivers離開七六人的機率會小很多，但若在第一輪就輸給了速龍，他有可能會被七六人球團解僱。

Doc Rivers曾透露過自己不會離開費城。（Getty Images）

在塞爾特人執教三巨頭（Pierce、Garnett、Allen）的那段期間裡，Rivers就曾帶領綠衫軍兩度在總冠軍賽和湖人廝殺，其中第一次是綠衫軍勝出。離開塞爾特人後，Rivers曾在快艇執教長達七年，而快艇的所屬城市就是湖人所屬的洛杉磯。

Doc Rivers與夏登的配合似乎很一般。（Getty Images）

湖人的名單裡，Rivers是少數曾以總教練身份帶隊獲得冠軍的教練之一。截稿前（12/4），他曾以總教練的身份帶隊拿下1,043場的例行賽勝利，季後賽的帶隊成績則是98勝94敗。若把例行賽和季後賽的帶隊勝場數相加，他的帶隊勝場數排在聯盟史上第九名。以教練來說，他的名氣跟討論度很高，因此絕對會讓已是媒體寵兒的湖人獲得更多的關注。

在LBJ跟Rivers都在為東區的球隊效力之時，兩人就已經交手多次。兩人轉到西區球隊之後，也曾在例行賽中對壘過。讓Rivers成為LBJ的教練將會是電影般的情節，而這正是荷里活座落的洛杉磯想看到的劇本。

五、David Fizdale

除了考慮其他隊的教練之外，湖人球團其實也可考慮原本的教練團名單。本季的助理教練David Fizdale就是可考慮的人選之一。

Fizdale在2016-17球季與2018-19球季分別擔任過灰熊與紐約人的主帥。（Getty Images）

在本季前，Fizdale在2016-17球季與2018-19球季分別擔任過灰熊與紐約人的主帥。雖然本季的他是Vogel的助手之一，但這不表示他會用Vogel的方式帶兵，最好的例子就是快艇用Rivers的助手Ty Lue之後，收到不錯的效果。

Fizdale本季是Vogel的助手之一。（Getty Images）

在他接掌灰熊主帥的前一賽季，灰熊的防守效率值（DRtg）排在聯盟倒數第11名，但他執教的那個賽季則是躍升到第7名。要不是他和灰熊當時陣中的明星球員Marc Gasol處不好，再加上2017-18球季開局戰績不佳，沒人料想到他那麼早離開灰熊。他在熱火擔任助教時曾和LBJ合作過，而當時他被灰熊炒魷魚後，LBJ還曾發推文挺他。

LBJ效力熱火的那四年裡，Fizdale都是熱火教練團的一員。加上2021-22賽季，他和LBJ的合作經驗絕對不少。由於他以教練的身份在湖人經歷了2021-22賽季，他比其他教練了解球隊問題出在那，這也是他所擁有的一大優勢。

勒邦占士是湖人的隱藏教練。（Getty Images）

*其他人選：

一、Kenny Atkinson

在籃網擔任過四季主帥的Kenny Atkinson應該要有再次證明自己的機會。在2019-20賽季，由於帶隊成績不佳，加上被隊上的明星後衛Kyrie Irving批評，他在2020年的三月裡辭去籃網主帥一職。在過去的兩個賽季，他分別在快艇和勇士擔任助理教練。他的劣勢在於他一直被視為協助球隊在過渡期成長的教練，但湖人要的是一名可以帶領球隊奪冠的教練。

Kenny Atkinson在2020年的三月裡辭去籃網主帥一職。（Getty Images）

二、Phil Handy

Phil Handy過去三個賽季都是湖人教練團的人選之一，所以他的優勢跟Fizdale相同──親身歷經湖人在2021-22賽季所遭遇的問題。

除了在2019-20賽季經歷了湖人的奪冠之外，Handy在2018-19賽季則是幫助速龍拿冠。另外，在2013-14球季至2017-18球季裡，他是騎士的助理教練，並在這段期間跟LBJ合作過。

Phil Handy過去三個賽季都是湖人教練團的人選之一。（Getty Images）

Handy一直被視為能協助球員發展的導師，並一直跟球員保持良好關係。在2021-22賽季，當Vogel傳聞會被季中炒魷魚時，Handy曾被認為會是代理總教練的人選。上個休賽季，他試著去爭取過巫師隊的總教練一職，但最終巫師選擇的是Wes Unseld Jr.。考慮到他的輔導經驗及曾爭取過總教練的舉動，不妨將他視為湖人下任總教練的潛在人選。

本文編譯參考：Breaking Down Lakers' Top Head Coach Candidates After Frank Vogel Firing

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《2022 Playoffs》NBA西區冠軍賽 勇士vs小牛 運動視界預測高峰會】