亞洲盃外圍賽｜撞賽期甲一將讓路　港隊遴選需視乎兩方面表現

早前香港籃球總會（下稱籃總）宣布國際籃球聯會（FIBA）批准港隊重新參加亞洲盃外圍賽預賽。

周一（4日）港隊於修頓室內場開操，籃總副會長陳振飛表示亞洲盃賽期將會與甲一重疊，因此甲一有機會「讓路」配合。



甲一預定7月19日開賽，將於11月下旬完成，而亞洲盃賽期已定在11月7和15日，與甲一賽期重疊。港隊成員蔡再懃早前接受《香港01》訪問時稱：「若（亞洲盃賽期）跟甲一沒有衝突，將會參賽。」

港隊今日開操，稍後才會公布遴選名單。（張倩儀攝）

籃總副會長陳振飛坦言會以國際賽為優先：「之前亞運也是甲一賽期調整原因之一，亞洲盃也不例外，我們會盡量安排。」他強調FIBA未有更多消息，但11月應是亞洲盃第一階段賽事，港隊需與新加坡和關島爭名次。

甲一賽期與亞洲盃重疊，無疑成為球員考慮參賽與否的因素。（張倩儀攝）

港隊遴選根據兩方面表現

雖然亞洲盃名單未定，今日的港隊開操，大部分原有班底如蔡再懃、蘇志樂、黃律堯等均有出席。教練團之一的趙永良表示名單約於一個月後有定案，「練一個月後，應該會公布遴選名單，之後再視察球員在甲一的表現，綜合（港隊）訓練和比賽的表現，會較為中肯。」趙永良透露，港隊未來會主動邀約甲一球隊打友誼賽，及安排本地集訓，讓球員重拾狀態。