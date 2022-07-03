大專籃球｜理大兩個優勢卻是雙面刃　兩分險勝中大奪決賽席位

籃球是團隊運動，團隊精神卻是知易行難。

就如理工大學女籃，12人名單有7位甲組球員，被外界視為「板櫈深」、「人腳齊」，但就如隊長劉芳盈所說：「人睇我好，我睇人好。」

大專盃籃球女子組四強，理大對上兵源較弱的中文大學，卻反而在第四節方寸大亂，一度被對手反超，最後僅以49：47險勝。



理大開局即全場盯人，雖然未至於讓中大難過半場，但足以減少主力徐穎榆的出手機會，靠張樂怡攻入15分獨撐大局。理大上半場一直力壓對手，在陳穎欣首節攻入6分下，一度領先11分，直到第三節仍保持10分優勢。

陳穎欣今場攻入9分。（張倩儀攝）

可是，第四節理大反遭中大緊逼，陣腳大亂，中大打出一段10：0，更在徐穎榆偷波快攻後反超43：41。理大失誤劇增，幸得石文雅硬闖籃下射入罰球咬住比數，最後以49：47，2分之差小勝，殺入決賽。

雖然理大女籃決賽席位在手，但同時也響起警號，在外界眼中的兩大優勢——球員個人能力好、多甲組球員，最終成為雙面刃。同一班底經歷兩年，隊長劉芳盈和石文雅都各自反思：問題出在哪裏？

石文雅在落後階段硬闖入內線博到罰球追平。（張倩儀攝）

齊人時間少 靠視像會議磨合

下星期決賽，理大將會再對浸會大學，面對出名團結的對手，理大未必有甜頭。石文雅提出即使隊中多甲組，大家都因為效力不同球隊，在校隊早走、遲到，沒太多時間「夾波」，配合度自然較差：「大家知自己有相當的單打能力，練習上都少有配合，最多只是2 man game（兩人合作），轉（弱）邊打是真的較差。」她笑說球隊齊人時間少，唯有私下盡量溝通，例如賽前Zoom會議。

劉芳盈則直說：「真的人睇我好，我睇人好。」

劉芳盈期望接下來可以打出化學作用。（張倩儀攝）

「我們有很多甲組球員，但很多事都靠磨合，坦白說（兩年來）沒有太大改善。」因為隊友在大專賽期間，除了理大，還有甲組、港隊要練，有的要兼顧考試、實習，齊人練波的時間少之又少，「以前有集訓，現在沒有，默契真的差一點。」劉芳盈笑說，對手如浸會大學，一星期都至少練3課。

由個人變團隊 大家都是神隊友

面對理大，防守者多數以聯防應對，少靠一人之力，就如中大，但面對中大的聯防，理大個人能力強的優勢就大大減低。「當對手打聯防，（我們的）個人能力又是不是能發揮到淋漓盡致？我覺得未必。」劉芳盈一語點出，表示上到大專才更明白一件事——籃球是團隊運動。

石文雅坦言球隊經常不齊人練波。（張倩儀攝）

「每一個隊友，都來自不同球隊，大家有不同籃球概念、想法，讓我有好一陣子都很懷疑自己。」她表示曾擔心是不是自己的問題，才帶領不了隊友和球隊，更因此找中學教練任明敏訴說：「Miss Yum也說：『太多不同的Concept，你們可以做的就是找共識，而不是由零建立一套新的打法』，也會想：中學被吹捧到幾勁幾勁，是不是沒了神隊友我就什麼都不是？」

中大末節反超，氣勢如虹。（張倩儀攝）

但隊中這麼多有能力的球員，何不讓大家都成為各自的「神隊友」？

「其實Poly好少有大比數勝利，但不想讓外界覺得Poly收這麼多人，最後還是靠一打一，好想打Team（團隊），但我明白要時間，希望接下來有集訓，有更多時間打出化學作用。」劉芳盈笑說接下來幾年都會是同一個班底，如何讓理大不再靠個人能力，而是打出團隊籃球，將會是自己和石文雅的考驗。