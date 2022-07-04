大專籃球｜浸大失利無緣連霸　劉俊鴻望傳承全民皆兵精神

上屆大專盃男子組冠軍浸會大學，周日（3日）在四強戰中以68：76不敵上季決賽對手中文大學，無緣決賽。



劉俊鴻、張延隆相繼4犯，仍拚搏到最後，劉俊鴻更在重新上場的3分鐘內攻下8分，但仍與決賽席位擦身而過。

劉俊鴻末節爆發，但為時已晚。（張倩儀攝）

上半場浸大和中大比數互相緊咬，中大多位球員均有得分，惟浸大一向的穩定得分點劉俊鴻手緊，直到第三節才「開齋」。中大在蕭瑋耀三分命中和張復勝博得「And-1」後拉開比數，劉俊鴻身負4犯，休息後末節重新上場一口氣攻入8分，三分和罰球兼得，但最終仍反撲不成，只能以68：76敗陣，失落決賽席位。

劉俊鴻坦言今年球隊團結程度不及往年。（張倩儀攝）

浸大是上屆冠軍，今季自然劍指連霸，可惜四強就被上屆決賽對手淘汰。五犯離場後，劉俊鴻在板櫈上沈思良久，賽後吐出一句：「沉澱了一下，覺得都要接受現實，努力練波下年再黎過。」他笑容背後，其實很想贏，比去年更想更想。

上屆冠軍浸會大學今場敗於中文大學手下。（張倩儀攝）

他尷尬說起雖然自己頭三節「發夢」，最後一節有盡力追分，但卻為時已晚。「我哥（劉俊禧）上場受傷，今場想幫他出一份力，加上Poly（理大）小組賽輸過、City（城大）成龍盃輸過，好想贏。」一向主張「全民皆兵」的浸大，今年威力不及以往，劉俊鴻坦言有原因：「上年全隊好團結，雖然今年班底仍在，但因為很多小事而不夠團結。」

劉俊鴻最後五犯離場。（張倩儀攝）

隊友因為出席率和上場時間不成正比有怨言，再形成惡性循環：「上到場大家都想做自己嘢，接到波又插兩下（花），無形中影響球的傳導；就連我都覺得自己是得分重心而盲目起手，也影響球隊。」他苦笑當大家都不跟從教練指示做，就出現這樣的後果。「你看Poly、中大都很聽教練話，有就射無就傳。」他無奈，坦言成功就是做最簡單直接的事。

中大打入決賽將對上理工大學。（張倩儀攝）

「重整？下年最後一年，要做好做大哥的責任。」劉俊鴻笑說，第一件事是打回浸大應有本色：「全民皆兵，繼續傳承下去，大家都打得，誰準備好就誰打，沒有誰是當然正選。」期待打出浸大精神之後，就是再爭奪冠軍之時。