【籃球熱話】林書豪CBA之旅結束　轉戰慈善活動　狂碌人情卡宣傳

林書豪今季的CBA旅途正式結束，所屬的北京首鋼在季後賽首輪遭吉林東北虎直落2場橫掃，無緣爭冠。據指林書豪即將返美重申規劃未來部署，惟在出發前，他不忘先做善事。



林書豪本季重返CBA，惟其狀態飄忽，試過成為勝利關鍵，也曾0分而回被內地球迷嘲諷「0來瘋」。

北京首鋼在季後賽首輪遭吉林東北虎直落2場橫掃，林書豪今季的CBA旅途正式結束。（CBA）

然而效力的北京首鋼在季後賽首輪速速出局，林書豪接受TikToker訪問時表示還沒考慮到續約問題：「告別這個賽季，我知道自己付出了一切；現在是休息、恢復與重置的時候了。」他隨後亦透露，計劃下周返回美國，再慢慢思考前途。

林書豪「三分心」活動的宣傳照，網民表示這名球星做起心心手勢時略為尷尬。（林書豪微博）

事實首鋼出局後內地各界罵聲四起，惟這名33歲的球星沉默數日，終在微博發聲，不過是宣傳自己的公益活動。名為「三分心」的活動，以林書豪為宣傳大使，他亦先捐出13.5萬為善款。他亦大刷「人情卡」，明星朋友與吳克群、吳建豪、MC Jin亦為響應活動並拍片支持。