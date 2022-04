【籃球熱話】韋斯保克IG又刪post　只餘一張特別照片

每個年代也有屬於該年代的問題。活在社交媒體世界,球員們一舉一動都在網上公開,無論是行程更新、表態抗議或是深情對話,也以一相一字代替。

NBA球星韋斯保克突在Instagram非常「活躍」,幾日內版面180度轉變,令人百思不得其解。



3日前湖人球星韋斯保克突有「新搞作」,並在IG刪除大量帖子,所有身穿火箭、巫師及湖人球衣的照片通通「清零」,只保留了雷霆時的回憶。 此舉動不禁令人猜測,他即將離開湖人,而落腳地很有可能是母會雷霆。

3日前。(Instagram截圖)

誰料到3日後,韋斯保克又將IG所有帖子刪除,並重新上載一張身穿湖人球衣的動態照片,且寫上「1 of 1」(萬中無一)。究竟「韋少」此舉有何含意?也許只有本人才明白。

3日後(Instagram截圖)

惟在動態照片的背景音樂,為洛杉磯一名Rapper的歌曲,而歌詞有一句「You’re not gon’ make me react to how you reacting to me. I don’t care. I’m me.」(我不會作出如你所想的反應。我不在意,我就是我),看似韋斯保克是想表達自己對外界的質疑,一律不理。

韋斯保克下個賽留隊的話即可領到4700萬美元的薪酬。(Getty Images)

然而以湖人球衣照片作為IG版面唯一的內容,也似乎意有所指,也許「韋少」突然想表忠,下季繼續在「湖人老人院」做自己。韋斯保克將面臨抉擇,如選擇執行合同,下個賽季即可收到4700萬美元的薪酬,但若跳出合同將成為自由身球員。