NBA｜黃蜂防重蹈覆徹要找到LaMelo Ball守護者　首要縮窄防守差距

連續兩年,夏洛特因為悲劇性的防守而讓球季終止在附加賽,如果想要百尺竿頭更近一步,黃蜂必須想辦法處理他們最大的弱點。

文:運動視界編輯



一個數據,只要一個數據就足以說明鷹隊能在附加賽直接輾過黃蜂的原因。給各位讀者一個數據脈絡,本季聯盟防守最差的球隊是侯斯頓火箭,而他們每百次球權的失分是116.4分。在老鷹以132比103擊敗黃蜂的比賽裡呢?黃蜂每百次球權會送出可怕的128.2分。

用比較寬容的視角來看,黃蜂2021-22這個球季仍然是成功的,他們達成6年內第一次五成以上的例行賽勝率,同時也能在球隊最重要的兩位球員LaMelo Ball與Miles Bridges身上看到大幅的進步。(Getty Images)

也許,至少黃蜂已經習慣了防守端的崩潰。在上一季的附加賽,他們以每百次球權129.7的失分數據讓他們球季的大門被狠狠關上。

用比較寬容的視角來看,黃蜂2021-22這個球季仍然是成功的,他們達成6年內第一次五成以上的例行賽勝率,同時也能在球隊最重要的兩位球員LaMelo Ball與Miles Bridges身上看到大幅的進步。然而本季最後一場比賽,甚至說這整個球季,黃蜂的最大缺點都被攤在刺眼的陽光下徹底展露:他們擁有在任何足以競爭季後賽的球隊行列中最糟的防守,而他們與任何球隊的差距都是非常明顯的。

黃蜂堪稱防守問題萬花筒。身為一支很能跑的年輕球隊,他們能創造出不錯的失誤數量,而這是黃蜂在防守端唯一能拿出來說嘴的正面角度。本季黃蜂讓對手在禁區大量出手,同時也在三分線上大量出手,另外也允許對手抓走大量的進攻籃板。還有,他們在防守掩護上也並不優秀。

根據Second Spectrum針對對手出手品質的數據顯示(計算包含出手位置與防守者的距離),黃蜂對手的出手品質是聯盟第四優秀的,只有湖人、拓荒者與火箭提供對手更好的出手品質。

克里夫蘭擁有Jarrett Allen與Evan Mobley兩個能在禁區挑戰那些大量的出手。(Getty Images)

同樣處在東區附加賽行列的騎士一樣在本季給了對手大量的禁區出手機會,然而克里夫蘭擁有Jarrett Allen與Evan Mobley兩個能在禁區挑戰那些大量的出手,並且成功把對手禁區得分往下壓的大個子球員。而夏洛特並沒有這種類型的球員,好一陣子了。這裡有個也許沒那麼有趣的事實:黃蜂前一個能繳出平均以上BPM(box plus/minus)數據的球員已經是2016-17的Cody Zeller。

季中交易獲得的板凳中鋒Montrezl Harrell1。(Getty Images)

中鋒Mason Plumlee是一個足以勝任中鋒位的資深球員。(Getty Images)

黃蜂的先發中鋒Mason Plumlee是一個足以勝任中鋒位的資深球員,然而他距離進攻或防守核心都還有一段距離。季中交易獲得的板凳中鋒Montrezl Harrell更不會是防守端的解答。黃蜂在附加賽的防守崩潰開始在第二節中段,當時球隊決定換上以PJ Washington為小球中鋒的陣容。這個陣容基本上在例行賽是可行的(每百次球權+5.9分),但那是來自於進攻端的提升。不管從那個角度來看,6呎8吋的Washington都不會是黃蜂中鋒問題的最佳解決辦法。

中鋒問題是黃蜂暑假的優先任務,或者說至少是與續約本季大爆發的Bridges同等重要的任務。目前來看,以Jusuf Nurkic與Mitchell Robinson領軍的中鋒自由市場是相對沉寂的,但也許一個月會讓中鋒市場喧鬧起來。如果爵士再次季後賽自爆那Rudy Gobert會是可交易的嗎?如果太陽老闆Robert Sarver就是不想花錢在中鋒身上那Deandre Ayton會是可行的目標嗎?又或是如果溜馬在選秀中拿到下一個世代的中鋒那Myler Turner是不是又會回到貨架上了呢?

黃蜂急需一個攻守皆得的中鋒。(Getty Images)

總之,黃蜂應該是一個焦急的中鋒買家。

另一個暑假優先任務是尋找一個能緊緊黏着對方進攻武器,比Bridges更好的側翼防守者。Gordon Hayward是一個能在攻守兩端都做出貢獻的球員,只可惜他因為健康問題能待在場上貢獻的時間不多。Kelly Oubre Jr.雖然在開季打出亮眼的表現,卻在球季後半段慢慢失去教練的信任,在週三輸球的比賽中他只上場了16分鐘。

Gordon Hayward是一個能在攻守兩端都做出貢獻的球員,只可惜他因為健康問題能待在場上貢獻的時間不多。(Getty Images)

最近幾年黃蜂堪稱在選秀中斬獲良多,而2020的探花LaMelo更是最明顯的成功。(Getty Images)

陣中沒有外圍大鎖級球員的情況下,黃蜂使用了聯盟第二的大量區域聯防,僅次於拓荒者。對於某些球隊如熱火(第三多區域防守比例)的防守體系來說,區域聯防是替較弱勢的防守陣容增加防守覆蓋率或是混淆對手的手段。但對於黃蜂來說,區域防守卻是最後一招了。教練Borrego沒有辦法在正常的一對一防守中建立起一個堪用的防守體系,而只好使用區域聯防來彌補這一切。

在NBA裏,球隊建構並不僅僅是交易、自由球員或是交易,而是需要一連串的正確作為來提升球隊陣容。最近幾年黃蜂堪稱在選秀中斬獲良多,而2020的探花LaMelo更是最明顯的成功。在結束年度最佳新人的球季後,球弟在本季的競技水準又更進一步,場均得分突破了20,三分外線的命中率也有39%,而他才20歲。只要他能穿著夏洛特的球衣,黃蜂的進攻都能維持在頂尖層級。

球弟在本季的競技水準又更進一步,場均得分突破了20,三分外線的命中率也有39%,而他才20歲。(Getty Images)

黃蜂同樣在中段首輪選秀中得到超乎預期的回報,兩個第12順位Bridges跟華盛頓,甚至第36順位的Cody Martin都打出優異的競技水準。加上這一季樂透新秀上場時間第11順位的James Bouknught在內,夏洛特即使在2015年以來只有一個前十順位新秀但卻打造出一組很不錯的陣容。

現在他們需要的是讓球員陣容更完善,不論來源是交易或自由市場,最理想的是能增加兩位平均以上水準的先發球員。在Bridges可見的續約後,黃蜂的薪資會卡得很緊,所以還身背6100萬美金合約的Hayward會是很明顯的交易候選人(有人提到 Russell Westbrook 交易傳聞?)。

一方面來說,黃蜂並沒有魯莽的急於進行Win-Now類型的交易,以他們目前選中杜克的禁區新秀Mark Williams來加入年輕核心一起成長。但另一方面,夏洛特已經在東區第9至第10種子卡了五個球季,而且Ball又太有天賦了,也許只要球隊能找到一些受過實戰肯定的防守者,球隊就很有機會向前邁一大步。

這樣的情況看起來就很像這季以前的獨行俠:擁有一個頂級的創造者Luka Doncic,但不平衡的陣容限制了他們的戰績。而這季獨行俠從聯盟防守第21名躍升到第7,也從西區第七種子成為一個擁有季後賽首輪主場優勢的球隊。

選中杜克的禁區新秀Mark Williams來加入年輕核心。(Getty Images)

一個Mitchell Robinson(也別說Gobert不可能)擔任中鋒的黃蜂,看起來是一支可以在2022-23完成同等級戰績跳躍的球隊。跟前兩個球季相比之下,黃蜂的前景光明異常,但他們需要優異的防守才有機會往天花板前進。相信黃蜂要避免重蹈覆徹的下一步其實是無比明顯了。

