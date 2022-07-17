學界三人籃球｜三人賽成香港球員出路？兩教練詳談學界三人賽意義

周六（16日）開賽的學界三人籃球馬拉松，既是疫情三年來首個全港學界籃球賽，也是第一個正式學界三人賽。

身兼球員、中學校隊教練的胡兆智和黃琪琪均認為三人籃球更適合香港球員，而由學界推廣無疑是一個好開始。



現職中華基督教會方潤華中學老師的胡兆智（阿智）效力甲一飛鷹，於上屆RedBull三人賽奪冠，他坦言因為學體會舉辦三人賽，學生才有必要去學習和接觸三人籃球：「三人賽不入學界的話，我們這些學校是不太有機會接觸三人籃球，除非自己報比賽。」

學界馬拉松今屆改為三人籃球賽。（張倩儀攝）

三人賽成區校接觸新打法契機

在學界馬拉松前最後一課訓練，阿智「急急腳」教授「單擋」（Pick And Roll）和防守的技巧。場上，球員顯然對於三人打法感到陌生，阿智在練習期間叫停，再講解規則。「因為就算街場，都好少打三人，多半場4打4、5打5，還不是打新例。」

從前球員對三人賽雖能看影片學習，但幾乎沒有「正規」渠道了解，阿智笑說要不是三人賽，就連「人盯人」防守都未必有機會教：「因為我們不是籃球名校，能力有限，好少用到盯人，應付學界（五人賽）一向都用聯防，但打三人賽就必須學盯人防守。」

胡兆智趕忙在學界前教授基本戰術。（張倩儀攝）

對於未必有強悍個人能力和身材優勢的地區學校，體能已是可「臨急抱佛腳」的最大範疇，「12秒進攻，好需要體力支撐，三人賽當中技術是重要，但都需要硬件配合。」阿智直言只要有練波，就會一定會抽時間做間歇訓練（Interval Training），雖然辛苦但感覺到學生是開心的，「因為平時打五人，我主張少運球，但三人就難免會多運球，他們就可以Show Off（表現自己）。」阿智笑說，平時教練不讓做的，三人場上都可以自由發揮是男生們最享受的事。

不少學生對防守人盯人沒有概念。（張倩儀攝）

不過，對於女生、籃球名校中華基督教青年會中學而言，比起個人能力，三人賽更是鬥球商。

坊間普遍覺得：三人賽就是打個人能力，但作為兩度打入Red Bull三人決賽、前女籃港隊成員的青中教練黃琪琪笑說：「那找三個單打能力好的球員，就一定能贏嗎？」

黃琪琪表示三人賽不單靠個人技術，而是看重球商和腦袋。（張倩儀攝）

三人賽需多元化球員 身型高大無絕對優勢

三人籃球人少、時間短，要在12秒內完成進攻，單打獨鬥未必為上策，琪琪表示三人賽也需要配合不同元素：「我選球員首選搶籃板、射三分好的，因為這直接影響三人賽的結果；再選才是1至2個有速度、切入分球能力的球員，當然最好是全能型。」

琪琪表示從奧運日本隊的表現可見，高大沒有絕對優勢，反而機動性高，反應快的球員有「著數」：「矮的球員都有機會發圍，以日本隊為例，搶到籃板， 交出三分線，很多時在對手還末回過神來就射了兩分。」因為轉守為攻節奏快，嬌小且敏捷的球員反而有發揮空間。

黃琪琪直指三人籃球不是3個一對一， 反而是三人之間簡單而有效的配合。（張倩儀攝）

琪琪強調慢熱、分心就很容易失分：「三人賽情緒波動大，沒有時間緩衝和調整，所以都鬥韌力，心理比生理狀態更重要。」加上在正式三人賽，場上沒有教練，戰術、換人、暫停全靠球員，無疑能練出學生球員的自主能力。不過，香港球員勝在反應快，不乏「執生」能力，琪琪認為三人賽也是反應的磨練：「例如我要學生去執行的（戰術）不會太複雜但要好準確：單擋，至於要傳給roll in、還是自己打，這就是臨場反應。」

黃琪琪（圖）以日本隊為例子，指矮小球員一樣有發揮空間。（張倩儀攝）

三人賽或成香港球員出路

香港球員去到五人國際賽，身型總是弱點，阿智直言：「香港球員的身型沒有絕對優勢，但三人賽是可以靠射術、速度和反應制敵的賽事，我眼見甲一、學界都不乏這樣的3、4號位球員。」三人賽正正將速度、反應、機動性的優點倍大，的確是有發展空間，而三人賽成為學界賽事就是一個好開始，就如琪琪所說：「這給了大家一個新的視角去看籃球。」