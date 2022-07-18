學界三人籃球｜長洲四花重振女籃校隊　不問輸贏只盼更多同學加入

學界三人籃球馬拉松首次舉行，不少學校都要從芸芸籃球隊員中選出能力最強的球員出戰。不過，東華三院李潤田紀念中學相反，球員不足，辛苦地才湊夠人數參賽。

「如果馬拉松打五人，我們就無法參加了。」就讀中四，首次參加學界的黃芷晴說道。



黃芷晴今年中四，首次參加學界賽。（張倩儀攝）

周一（18日）學界三人籃球馬拉松於何文田公園舉行女子甲乙組賽事，東華三院李潤田紀念中學先以1：21不敵勁旅英華女學校，再以12：7力克順德聯誼總會李兆基中學，其中就讀中二、越級挑戰甲乙組的姚慧詩更攻入7分，包括2球兩分球。

黃芷晴表示即使輸球，也不會灰心，因為能比賽已經很快樂。（張倩儀攝）

全隊皆首戰學界，預料會全敗作結，「沒有想過會贏球。」姚慧詩口中不斷重複着，因為一場勝利已經是額外收獲。

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由於3年前，在籃球隊師姐們畢業後，李潤田女籃就出現層斷，黃芷晴和姚慧詩直到今年才湊夠4人，打算「復興」女籃，幸好馬拉松以三人賽形式開賽，她們才「夠人」出隊。

在英華的高壓防守下，李潤田只能得到1分。（張倩儀攝）

學校沒有籃球隊，女生們都是自行訓練，而剛好4人都住在長洲，「平時我們都會在長洲加操、打街場，但剛好湊夠4人才可以打三人，如果馬拉松是五人就打不了。」由於比賽機會得來不易，輸贏已經不是最重要，「本身以為對英華會零分，但最後入到1分，好驚喜；被炒20分？不會不開心，因為落到場已經好開心。」

如果接下學界賽開鑼，李潤田女籃就必需面對人數問題，黃芷晴和姚慧詩都表示很期望有更多同學加入，黃芷晴笑說：「就算是不會打（籃球）的同學也不要緊。」