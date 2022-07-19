籃球熱話｜莫蘭特自信擊倒佐敦再惹名宿不屑 麥基迪：我就打爆你
撰文：楊宇翹
出版：更新：
早前灰熊莫蘭特在訪問中一句「我會打爆米高佐敦」遭受名宿抨擊，就連久未謀面的傳奇麥基迪（Tracy McGrady）也開腔「教仔」。
莫蘭特早前在訪問中，談到NBA「GOAT」（史上最佳）米高佐敦，其後再冒出一句：「我會打爆米高的，沒人比我更有自信！」
這口氣率先激怒了公牛名宿朗夏巴（Ron Harper），之後連魔術、火箭傳奇麥基迪隨後也忍不住回敬這NBA年輕力量。
麥基迪在一訪問中回答了主持人的提問，並他認為自己可輕易擊倒莫蘭特：「我一定能贏他（莫蘭特），7：0或者4：0，他太細小了。」
其後主持人當然沒有錯過詢問麥基迪，與米高佐敦、勒邦占士及高比拜仁對打的看法。
T-Mac妙答：「我會贏部分吧，但我不會說打爆佐敦，我很現實的；占士的話我們打6場，我可能贏3場，高比一樣吧，我只能贏當中幾場。」
籃球熱話｜勒邦占士上節目吐苦 批湖人隊友心態差：讓我多晚失眠籃球熱話｜打完波喝冰凍飲料胸痛猝死 專家解釋成因及預防貼士籃球熱話｜莫蘭特豪言能「打爆米高佐敦」 公牛名宿：lol籃球熱話｜韋斯保克與艾榮球衣被清倉處理 近半價一件Swingman版籃球熱話｜杜蘭特不滿被比較兩大巨星 反擊球迷：受不了我更強【籃球熱話】傳杜蘭特玩失蹤 拒接任何電話 就交易事宜感沮喪