學界三人籃球｜教練吳松峻一句教誨　寧波二中主將覺悟快樂的根源

學界三人籃球馬拉松周四（21日）假曾大屋遊樂場舉行在男子甲乙組賽事。

寧波第二中學先後在小組以10：5、10：9擊敗林大輝中學和東華三院李潤田紀念中學，這讓主將黃俊熹發現，原來放棄打機更「快樂」。



球員們賽前最擔心的就是抽籤抽中強隊，寧波第二中學就偏偏抽中與近年打入精英賽四強的林大輝，球員們難免倒抽一口氣。

黃俊熹表示自己為了打籃球而努力讀書。（張倩儀攝）

不過，在「打定輸數」的賽事下，他們反而入局更快，更緊謹處理每一球。黃俊熹頻頻鏟入籃下，加上兩分中籃，全場獨取7分，最後以10：5力壓林大輝，取得出線關鍵一勝。

林大輝的防守強，但射手卻未能發揮。（張倩儀攝）

「林大輝都是籃球名校，我們從未打出過好成績，這樣做黑馬贏都好開心。」雖然名氣上不及對手，但黃俊熹卻認為打過才知道高下，賽前告訴自己有得打。贏了林大輝，目標必然是出線，第二場對上東華三院李潤田紀念中學，黃俊熹再攻入7分，更以兩分球絕殺贏球，順利出線。

黃俊熹笑說自己只敢在坐車期間打機。（張倩儀攝）

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有人因籃球荒廢學業，每天在球場流連忘返，但今天表現標青的黃俊熹卻相反。他笑說自己由以前的6成時間籃球、3成時間打機，只留1成時間讀書，到今年籃球和學業「五五分」。黃俊熹直言自從時間分配改善，學業也有點進步：「成日打手機Game，同自己講：『打多一鋪就去做事』，結果都沒有去。；以前試過100名以外，現在40多。」

寧波二中以黑馬姿態擊敗林大輝出線。（張倩儀攝）

今年中四的他之所以想通，是因為訓練班教練的一句：「我跟DNA練球，教練吳松峻說，如果要繼續打球，就一定要讀書，所以我現在努力讀書。」黃俊熹表示吳松峻不斷教他要在讀書和打球取得平衡，才得以有改變。

黃俊熹提到因為吳松峻一句，自己全級排名成績由100名以外，升到40多名，打球也更專注。（張倩儀攝）

黃俊熹捨棄遊戲而讓自己變得更好，他說：「始終打機只能放鬆心情，但真正的快樂是在球場上贏球。」