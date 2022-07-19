學界三人籃球｜漢華一分不敵青中出局　翁金驊「收火」但嚴格依舊

今年學界三人籃球馬拉松女子甲乙組，於小組賽即有「強強」對決。周二（19日）中華基督教青年會中學對上漢華中學，激戰下漢華以6：7落敗。

學界勁旅於小組賽出局，主教練翁金驊坦言這是考驗：「輸了一場波（小組賽），跟輸了一場決賽其實是一樣的；勁旅是需要付出的。」



由於今屆馬拉松沒有種子球隊，所有學校以抽籤形式分組，最後學界精英賽四強常客漢華中學和中華基督教青年會中學被分為同組。小組三隊只能活一隊，是日漢華對青中「生死戰」，引來不少人圍觀。

兩隊實力相當，青中憑李詩淇一球2分波佔上風；漢華雖然有許傲悠先取2分，後有馬綽穘頻頻切入，卻未能把握中籃。漢華一度落後2：5，憑何碧雯連取4分追平6：6，卻在最後一次9秒的進攻判斷錯誤，2分起手不中，被青中上籃反咬一口，最後憾負6：7。

漢華有何碧雯連取4分追平6：6。（張倩儀攝）

輸自己就好好體驗失敗

賽後，教練翁金驊（驊哥）對球員說：「（比賽）都是輸自己，幾多起手唔入。」皆因漢華多次獲得罰球機會，卻未能把握，「我不要求甚麼，罰球全中就贏了。」

驊哥笑言，失敗是大家都要面對的，是球員們的考驗：「輸一場波，和你入決賽最後沒有冠軍是一樣的，只差在你有沒有打一場好波。」輸波事小，驊哥說面對失敗，比面對成功更容易：「成功會讓人輕佻，但learn from mistake（從失敗中學習）不用我說，人人都會講，是要她們自己感受的。」

翁金驊今場沒有直斥球員，反而多鼓勵。（張倩儀攝）

隱約聽到驊哥在訓話間提起「Commitment」（奉獻），他坦言這不單是球員問題，是社會的現象：「不少年輕人都比較容易放棄和動搖，機會好多，但commitment少，希望小朋友真的要tough（堅韌）一點。」

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翁金驊「收火」仍不改嚴格

不過，教波風格一向狠辣的驊哥，今場都「收火」，不斷大叫「好波」，即使失球也只說「無壞，繼續」，由狠心大罵、直指錯處，改為全力鼓勵，他也表示自己都要變：「其實球員要明白教練為什麼要鬧，我又不是食飽無事做，我想在教學上會保留一些根本性，但有些方式是可以改善。」

驊哥強調「勁旅」二字不代表甚麼，他從不會降低對球員專心打波、努力訓練的要求，期望她們為自己的選擇負責任，「要收穫，就一定要有付出，你既然選擇了這項運動，就一定要尊重它，無得下下靠教練，例如三打三有個好處，就是落得場就要靠自己。」