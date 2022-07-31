籃球熱話︱占士細仔突然高過阿哥　被指天份更高獲父大讚：似我！

NBA巨星勒邦占士（LeBron James）一直希望兒子邦尼（Bronny James）能承繼衣缽，當上職業籃球員。從小邦尼已活在鎂光燈下，還要接受父親嚴厲教導和訓練。

17歲的他身高6呎3吋，已備受萬眾期待，日後成為NBA另一巨星。相對而言，較他細兩年的弟弟拜斯（Bryce James）一直未有受到外界太大注意。過去幾個月拜斯突然急速長高，身高達6呎6吋高過阿哥，更被指天份較邦尼更勝籌，連占士本人也上載父子二人分別做出的入樽動作照片，高呼：「兒子像我」。



占士次子拜斯（右）身高已超越哥哥邦尼（左）。（網上圖片）

已屆37歲的占士，仍然是NBA首屈一指的巨星，2021/22球季場均攻入30.3分，常規賽得分僅次76人的艾比迪，排名聯盟第二。曾四奪NBA總冠軍的他，生涯餘下最大心願，就是跟兒子邦尼同場比賽，上演父子同場佳話。

如此一來，令長年受到注視的邦尼壓力更大。占士身高6呎8吋，而且體格極為強壯，相對而言，邦尼目前身高6呎3吋，身體條件算是不俗，有待持續成長。他的高中生涯表現不俗，ESPN球評人指他腳步快，力量強大，防守方面有優勢。不知是否曾受膝部半月板重創影響，進攻方面未及受傷前，起手次數及外投準繩度也呈下滑跡象。

邦尼與占士父子。（Getty Images）

與父親占士一樣，邦尼擁有過人運動能力和爆發力，預料他在2024年18歲的時候參加NBA選秀，那時占士將會是39歲。「我的最後一季，會跟兒子一起作戰」，占士早前接受體育網媒《The Athletic》記者Jason Lloyd訪問時說，「無論邦尼會去哪裏，到時我就會在那裏。」

這位廿四孝父親稱，「我會盡一切努力，跟兒子一起作賽一年。那時候金錢完全不是問題。」正當不少球評人認為，邦尼有望在NBA發光發亮之際，占士家族的「二少爺」拜斯忽然冒起。

2018年，11歲的拜斯（右），較13歲的邦尼（左）足足矮一個頭以上。（Getty Images）

數年前，還是個較哥哥矮一個頭有多的小不點，今個夏天僅在一個暑假內，身高已長至6呎6吋，超越哥哥邦尼，力逼父親占士。

手長腳長的他載上護目鏡，頗有昔日名將「眼鏡蛇」格蘭（Horace Grant）的影子。

一個暑假，拜斯身高已直迫爸爸占士。（Instagram）

拜斯只有15歲，已盡顯天賦，加上身高優勢，甚至被評為較哥哥邦尼天份更高。

連占士本人早前也在Instagram分別上載拜斯與自己的入樽照，加上一句：「My Twin, My Ace, My Young」，驕傲地說自己像他。

占士自認「兒子似我」：

拜斯的造型有點像昔日的「眼鏡蛇」格蘭。（Instagram）

拜斯的比賽數據不多，表現已予下留下深刻印象。無論對占士或是邦尼來說，相信都是個好消息。有弟弟作伴，邦尼不用再孤軍作戰，獨自承受爸爸和外界期望的擔子。占士有另一兒子願意繼承一身好球技，當然亦樂見其成。

預期拜斯可在2026年參與NBA選秀，較哥哥邦尼遲兩年。占士會不會為他延遲退休計劃？