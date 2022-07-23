籃球熱話｜韋斯保克人工太高 無球會願接手 ESPN建議轉戰中國
撰文：楊宇翹
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韋斯保克去向，繼續成為NBA熱議。據《ESPN》名記者指，韋斯保克與勒邦占士的關係已難以修補，因此來季二人必定分道揚鑣。
接着《ESPN》也以一句話，暗示韋斯保克不如從前，難以在NBA立足。
《ESPN》名記者Dave Mcmenamin在報道指，勒邦占士已不想再與韋斯保克合作，二人亦無意再成為隊友，因此出售「韋少」事在必行。
不過這名球星來季年薪達4700萬美元，且已執行球員選項，此令各大球會卻步。然而就在湖人與溜馬的談判，亦因前者不願意在配搭二個首輪選秀權下而告吹，韋斯保克前景日漸黯淡。
另一《ESPN》記者Tim MacMahon則認為，韋斯保克的未來，或許可剩下一個選擇：「去CBA的北京首鋼打球吧。」
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