NBA2K23重推Jordan Challenge　多方面重現經典場面有原因

今個夏天2K Games發布《NBA 2K23》宣傳影片和最新的封面人物，適逢名字出現數字「23」，自然就聯想到「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）加推冠軍版和米高佐敦版。

時隔12年後「Jordan Challenge」 回歸遊戲，於《NBA 2K23》重現經典時刻原來有原因。



《NBA 2K23》發布的預告片中出現NBA和WNBA現役球星的對壘畫面，包括占士（LeBron James）、泰譚（Jayson Tatum）、畢拿（Jimmy Butler）、當錫（Luka Doncic）、莫蘭特（Ja Morant） 、居里（ Stephen Curry）等。除了展示各人的必殺技，也還原慶祝動作，而更新也相當跟上潮流，例如居里的「Go To Sleep」、 D格連（Danny Green） 與 PJ德加（PJ Tucker）也換上新球衣。

米高佐敦第4次成為NBA 2K封面人物。（Getty Images）

另外，早在《NBA 2K11》推出過的「Jordan Challenge」也回歸，將原有的10個挑戰重製，額外再新增5個米高佐敦的經典時刻。

製作人Erick Boenisch表示，重現米高佐敦是為了讓新生代的NBA球迷看到「真正的」米高佐敦：「過去12年有新世代NBA球迷誕生，但卻無緣看到米高佐敦真正打球的樣子，他們眼中的米高佐敦是從YouTube或口耳相傳而來的，我們想用這個機會說出米高佐敦的故事。」

《NBA 2K23》：Jordan Challenge

《NBA 2K23》復刻1980年代的球風、球衣、球員、場館和電視轉播效果。多個米高佐敦的經典時刻均有重現，包括1982年NCAA總冠軍戰、1998年NBA總決賽，除了每場賽前有訪問，更有濾鏡呈現當年轉播效果。

打法方法，當中絕少出現今時今日「大三分時代」的定點三分起手，而是為求符合當年氛圍，着重中、後場戰術，模擬當年常見的對抗性，如活塞對抗米高佐敦對戰的肢體碰撞，甚至是出名守住米高佐敦的「Jordan法則」，體現8、90年代和現在籃球打法的不同。

WNBA「G.O.A.T.」Sue Bird和Diana Taurasi版本。（2K Games）

《NBA 2K23》將會推出米高佐敦球衣為封面的Championship Edition （冠軍版）和Michael Jordan Edition （米高佐敦版）售價為149.99 美元和99.99 美元，其中Championship Edition更包括NBA12個月的League Pass。另有售價定為60美元（ PS5 和 Xbox Series X/S 定為70美元）的Standard Edition（基本版）和WNBA「G.O.A.T.」Sue Bird和Diana Taurasi的版本，已於7月7日開始接受預訂。