【NBA】居里咀嚼牙膠被斥教壞細路 保護牙齒外另有「神奇」功能
撰文：張倩儀
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不少NBA球星都有自己的球場小習慣，勇士「一哥」居里（Stephen Curry）咀嚼牙膠的習慣就被美國牙醫垢病，認為這個動作「教壞細路」。
不過居里的牙膠功能除了保護牙齒，還對場上表現有加乘。
NBA球星舉手投足都輕易讓球迷有樣學樣，例如去季居里發明的「晚安」慶祝動作，就在美國掀起風潮，不單小朋友，就連其他項目的運動員都加入模仿。
不過居里咀嚼牙膠的行為，最近被美國牙醫批評，除了因為把牙膠吐出來再放嘴巴會有細菌不衛生，反覆咀嚼也會讓牙膠的保護力下降。有牙醫認為父母購入價格昂貴的牙膠不是為了讓他們咀嚼的，表示居里的習慣容易被模仿，對小朋友會有不良影響。
居里曾經解釋過咬牙膠的動作是為了減輕壓力，特別是射罰球時放鬆緊張情緒，《華爾街日報》曾統計過，當居里咀嚼牙膠時，罰球命中率達到92%；不咀嚼時罰球命中率為89 %，可見這個動作或許真的有一點作用。
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