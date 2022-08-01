NBA傳奇羅素生前鍾愛高比拜仁　一生不穿湖人球衣卻為他破戒

NBA傳奇、為塞爾特人奪得11次總冠軍的羅素（Bill Russell）離世，終年88歲。

他生前曾誓不穿死對頭湖人的球衣，最終卻為了高比拜仁（Kobe Bryant）而「破戒」，重溫兩人的一段對話，令球迷感嘆兩人終可在天上團聚。



塞爾特人與湖人是NBA兩大最成功球隊，分別奪得17次總冠軍，在80、90年代更鬥得激烈，身為塞爾特人傳奇的他，曾矢言永不會穿上湖人的球衣。

NBA塞爾特人傳奇羅素逝世終年88歲 曾一場搶下51次籃板

高比拜仁在2020年1月意外離世後，羅素曾穿上其湖人球衣現身。（Twitter）

但在2020年2月，高比拜仁與其女兒Gianna意外離世後不久，羅素卻被拍得穿上高比的24號球衣，現身塞爾特人對湖人的比賽，令球迷大感驚訝，他其後在Twitter道：「大家都對我穿湖人球衣議論紛紛，但為了向高比和Gianna致敬，我願做任何事。」

羅素從來不掩飾自己對高比的鍾愛，2008年全明星賽後兩人一段對話，就令人印象深刻，因着羅素離世，兩位已故傳奇的對談也再成為話題。

羅素生前十分鍾愛高比。（Getty Images）

當時羅素向高比道：「我經常看你比賽，看吧，當我看你打波時，我嘗試分析每位球員有什麼計劃、而他們執行得有多好，這是我看比賽的方式。」

高比回應道：「我也是這樣睇波的！因為我看了你的書，所以我將它學起來了。」這逗得羅素發笑，然後續道：「所以，嗯，認真地說吧，我真的非常以你為榮、甚至比起對親生兒子更甚。這是真的。」高比一臉不可思議，連聲道：「謝謝、謝謝。」

羅素在高比離世後，向戴着一頂湖人顏色、寫上代表高比的24號的帽子，悼念故人。（Twitter）

羅素最後向高比說：「要好好照顧自己呀。」兩人用力擁抱、互相輕拍背部，對話就此結束。可想而知當高比先走一步之時，羅素有多心碎，當時他發文稱極度震驚：「高比，你曾是我的超級粉絲，其實我對你也是一樣。」如今兩人終在天國再相遇，有球迷不禁道：「羅素去到天堂後第一件事，大概就是找高比打一場吧。」