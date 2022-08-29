【學界籃球】協恩三日內兩度八強止步　教練陳嘉汶談何謂輸得值得

留意學界籃球消息的，大概都清楚協恩中學的實力：九龍區D1學界15連霸、學界精英賽7連霸、學界馬拉松6連霸。

「贏太多，（球員）就覺得自己一定會去到決賽。」協恩教練陳嘉汶（肥貓）說道。

過去3天，協恩分別在兩個比賽中八強止步，然而陳嘉汶眼中輸不可怕，可怕在沒有因為輸而掀起波瀾。



周五（26日）協恩先於「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」八強中不敵浸信會永隆中學，兩天後再派兩支球隊「Toughness」和「Togetherness」參戰「Red Bull Half Court三人籃球賽」，同樣四強不入。

當然，在Red Bull賽事中，對手大多來自甲組聯賽，協恩可算是越級挑戰，落敗也是意料中事，但低迷的狀態，顯然已不是一朝一夕。

協恩三日內兩度失利，令教練陳嘉汶有所反思。（資料圖片）

協恩在學界女籃稱霸多年。（資料圖片）

教練陳嘉汶（肥貓）在每場賽事後都與球員們圍圈檢討，期望從實戰中汲取經驗。（張倩儀攝）

如何輸得值得

教練陳嘉汶在每場賽事後都與球員們圍圈檢討，期望從實戰中改善不足，肥貓直言早前在學界三人賽出局，對球員來說已是一次當頭棒喝：「輸自己，一領先就放鬆，三人賽只有10分鐘，一鬆懈就好難上力。」雖說得輕描淡寫，但肥貓在2019年接替前任教練任明敏，成為主教練，背負的壓力其實不比球員小，她卻覺得：「輸一場、甚至一個冠軍，也不要緊，重點是怎麼面對。」

過去3天，協恩分別在兩個比賽中八強止步。（張倩儀攝）

肥貓形容輸波一刻，有些球員馬上感觸良多，但也有人尚未知醒，「有時贏太多，（球員）覺得自己一定會去到決賽，次次都決賽才盡力打，不斷提醒都沒有改善，因為每次都是贏住打、入到決賽、得到冠軍，今次輸了相信感受最深。」

她笑說哪有教練不想贏波，但比起成為不能輸的球隊，學會接受輸，懂得面對、反省然後成長，才更加重要：「如果這一次輸波，球員有好好反思，我會覺得輸得好值得。」

練的不僅是波 而是心志

一場敗陣，比起執整球技，肥貓更看重改變心態。「外界鋤強扶弱的想法是無可避免，參加任何比賽，任何對手都會覺得贏到協恩就好開心。」

協恩的勁旅光環有多大，壓力就有多大，曾是協恩球員的肥貓最清楚，但有時候，她也體諒學生年紀小小都要面對輿論：「對於外界、報導，我可以看完一笑置之，但對學生來說她們未必懂怎樣處理，我們必須花更多心力處理球員心態。」

面對比賽、贏輸，還是外界的評論，均講求心態和氣度，或許在肥貓眼中，強隊不能空有球技，更需要堅定的心志才算真正強大。