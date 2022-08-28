Red Bull三人籃球｜林萬進放下甲一身段　轉換身份眼界更闊

周日（28日）Red Bull Half Court三人籃球賽 2022假屯門H.A.N.D.S.天台籃球場舉行，男子組20強除了集合了不少甲一球員，還有兩年半前轉換角色、成為香港東方體能教練的林萬進「重出江湖」。

「（比賽）測試下自己有沒有跌Watt！」林萬進笑說自己狀態比以往更好，因為這些年，自己放下的不是球員身份，而是不必要的「甲一身段」和執着。



林萬進是日夥拍李琪、韋思庭和Christian Peevy組成「Eastern」，出戰Red Bull 三人賽，最後於20強小組中僅綠2勝2負成績無緣晉級。這是林萬進由球員轉職為體能教練後，首個正式的公開比賽，他憶述收到球隊通知邀請參賽時的喜悅：「嘩！咁正，可以見返好多老對手，又可以試下自己有沒有跌Watt。」他坦言雖然自己不再是甲一球員，但從未放棄過打波。

林萬進是日夥拍李琪、韋思庭（白）和Christian Peevy出戰組成「Eastern」。（張倩儀攝）

2021年，阿進轉換崗位，在香港東方出任體能教練，帶領球員熱身、拉筋，在場邊負責球員的紓緩、傷患預防等工作，他笑說起初是完全不習慣。「頭一年，真的好想打波，會想：『教練會不會考慮下我呢？』，又會想『為什麼場上防守、上籃的那個不是我？』；我只好在球隊練習前後射射波，和球員打打球，止心癮。」那一年的心理狀態，阿進笑着帶過，但不難感受到他的心酸。

林萬進2019年轉投東方龍獅，2021年轉任球隊體能教練。（資料圖片）

幸好，期間受球隊鼓勵報讀營養學和運動按摩課程，也考了健身教練牌，開闊了視野，對人生有更多想法：「識我的人都知我不讀書，見字就暈，但現在心態不一樣，慢慢從工作找到成功感。」疫情停擺，阿進認為多出許多沉澱和思考的機會，比起執着要做全職球員，更明白現在的崗位更長遠，有更多發展。

林萬進表示今個三人賽是卸下甲一球員身份後，首個正式的比賽。（張倩儀攝）

「我未退役架！」阿進強調，坦言如果有機會，又不影響工作，會想打甲二甚至乙組：「我覺得自己仲打到，即使現在已34歲，但體能不比26歲的自己差。」

「甲二、乙組？和甲一有一定差距⋯⋯」我話音未落，阿進就意會並接着說道：「無錯，以前真的好介意，直頭覺得『甲二、乙組不如唔好打』；又會覺得如果自己不打甲一，別人一定會覺得是因為我能力不足，才站不住。」但是，改用另一個角度看籃球，阿進放下了「非甲一不可」的執着，也不再在乎外界的眼光，「現在打球不是為了讓人知道『我仲喺到』，而是因為我還能打、還想打。」