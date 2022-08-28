Red Bull三人籃球︱盧曉芳脫臼仍上場搏盡　加時絕殺奪冠全靠默契

Red Bull Half Court三人籃球賽 2022周日（28日）上演決賽日，女子組決賽隊伍「OnChing」和「Sparkle」由早上9時激戰至晚上6時，經歷7場賽事後終打入決賽。

這除了是球員的體能考驗，也是OnChing球員盧曉芳（BB）的忍痛大挑戰。八強戰碰撞中不慎右肩脫臼，思想多番掙扎，仍決定拚到最後，「我告訴隊友：不要當我傷，這是我給她們的信心。」最後OnChing以8：7險勝Sparkle奪冠。



盧曉芳（右）四強負傷上陣，無懼對抗。（張倩儀攝）

女甲安青主力盧曉芳、唐曉蕾、古芷程和許芷瑜以OnChing之名出戰，決賽中對上今屆大熱，由前甲組球員黃琪琪、王家怡、福建前鋒任栩燕和安邦前鋒方芷茵組成的Sparkle。

兩隊力戰至加時，進入「黃金兩分」階段，在任栩燕上籃領先2分時，盧曉芳請求暫停，即時組織，目標拿下絕殺2分，最後如她們所願，負傷的盧曉芳切入分球，讓古芷程和唐曉蕾起手。古芷程選擇助攻，唐曉蕾接球後2分起手命中，OnChing最後以8：7險勝Sparkle奪冠，獲得代表香港出戰埃及總決賽的資格。

在唐曉蕾射入2分絕殺後，全隊相擁慶祝。（張倩儀攝）

腎上腺素飆升 為比賽暫忘痛楚

隊友相擁慶祝、喝飲品，但當問到傷勢，盧曉芳才想起自己有傷在身：「痛呀。」八強時因碰撞脫臼，當時BB就沉思良久，到底該打還是該休息：「擔心的，因為我還有聯賽，但難得入到四強一定要打，我跟自己說：『如果我都當自己受傷，就什麼都做不到』，所以我跟隊友說，當我無傷。」

在物理治療途中，BB就做好「勇字當頭」決定，「落得場就不能想太多，繼續去搶和搏，就算再傷都值得。」

拚勁感染隊友 靠默契互補取勝

果不其然，BB上場在籃下與黃琪琪硬碰硬，不僅抓下多個籃板也造出外圍空間。安青隊友眼見BB拚勁十足，自然不能怠慢，全力應付每一次攻守，BB笑說：「我說的那一句，是給了她們信心，後來大家一直都在互補。」

雖然自己在場上未必是最好得分點，但清楚在重要關頭自己要用另一種方法「企出來」：「頭先平手，大家都擔心，我馬上叫一個暫停部署一球，我分給她們兩個，不管她們用什麼方法只需要起手將兩分拿下，誰有信心就誰完成。」

傳球當下BB見古芷程踏一步急停，便知道會由唐曉蕾完成這個攻勢，頭也不回地衝向籃下準備搶籃板。「這就是平時夾開的默契。」BB笑說這大概是球隊最大的優勢。

登上后座，同時獲得出國比賽的機會，BB笑不攏嘴地說，上一次已經2013年泰國主辦的亞洲盃：「當然開心，都不知道多久沒有機會出外比賽了，難得一遇。」