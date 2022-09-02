NBA｜米曹轉投騎士瘋狂發文慶祝　爵士放走主力矢志重建

NBA休季期間轉會消息不絕，周五（2日）確定了重磅交易：爵士送走主將米曹（Donovan Mitchell） ，換取重建機會，而米曹將會加盟騎士。

被換走的米曹表現興奮，除了持續更新社交媒體，更與盧比奧（Ricky Rubio）在網上互動。



NBA球隊爵士先將內線球星高拔（Rudy Gobert）交易到木狼，今日再將當家後衛米曹送走，正式開展重建之路。米曹得知將轉投騎士後，在Instagram上發布自己兒時穿著騎士球衣的舊照，更在限時動態中貼出與克里夫蘭好友視訊通話的截圖，相片中他舉起「V字」手勢，看來對轉會決定相當滿意。

米曹得知將轉投騎士後，在Instagram上發布自己兒時穿著騎士球衣的舊照。（Instagram截圖）

當米曹得知騎士人腳沒有大變時，正在打高爾夫球的他激動得圍繞球場大叫。（Getty Images）

米曹對新球隊、隊友滿意

轉投騎士，意味米曹即將與前隊友魯比奧再合作，當盧比奧在Twitter上發布：「我猜現在米曹的簽名鞋會有騎士配色了。」米曹馬上轉發：「Ricky！！！！！！！」

隊友人腳正是最讓米曹激動的原因，因為騎士並沒有將主力如路夫（Kevin Love）、加蘭特（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）和莫比利（Evan Mobley）變成交易籌碼。美媒透露當米曹得知將會與以上人腳合作，正在打高爾夫球的他激動得圍繞球場大叫。

爵士兩主力換來新血和未來選擇權

說回爵士，早前透過交易高拔而得到比斯利（Malik Beasley）、比華利（Patrick Beverley）、波爾馬羅（Leandro Bolmaro）、雲達比特（Jarred Vanderbilt）和去季首輪第22順位的中鋒獲加基沙（Walker Kessler）。今次，米曹出走換來後衛錫斯頓（Collin Sexton）、大前鋒麥卡倫（Lauri Markkanen）、新秀阿巴治（Ochai Agbaji）；除此之外，更有2025年、2027年、2029年的首輪選秀權，及2026年和2028年的新秀互換權，可說收穫豐富。

爵士內線主力高拔來季轉投木狼。（Getty Images）

爵士一手掌握7個首輪選秀權和3個首輪籤互換權。（Getty Images）

這番交易操作過後，爵士一手掌握7個首輪選秀權和3個首輪籤互換權。雖然照現時球隊人腳來看相當一般，但從長遠發展而言，爵士今次可算是狠下心要重建球隊，為未來考慮，對球隊和米曹來說都是「雙贏」。