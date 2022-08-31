NBA「最乞人憎球星」籃網杜蘭特居首　一件事令球迷恨透KD

外國體育媒體The Sportser選出「10名NBA球迷最討厭的現役球員」，布魯克林籃網球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）登上榜首。兩年前另一媒體ClutchPoints曾發表類似榜單，當時的第一名亦是杜蘭特。

身為NBA現役實力最強的巨星之一，KD為何觀眾緣奇差？



杜蘭特近年人氣急跌，並常因場外事成為焦點。（Getty Images）

The Sportser／十大NBA球迷最討厭現役球員排行榜

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上述榜單並無明確評分標準，從入選球員來看，顯然離不開與打球狠辣風格、場上曾發生衝突與場外事件等原因有關。

杜蘭特先後在不同媒體手中獲得「乞人憎」冠軍，遠因是2016年跟雷霆約滿後，轉投季後賽擊敗雷霆的「敵人」、西岸冠軍金州勇士，與居里、K湯臣和格連組成「四天王」超級陣容。此舉被球迷認定他選擇較輕鬆爭冠路，是「軟弱」的體現，後來更出現社交媒體分身帳號事件，令他人氣大跌。

杜蘭特場上表現雖然依舊搶眼，但他在社交媒體上對球迷批評的回應令他時常成為討論熱話，即使在勇士成功贏得總冠軍，對他的受歡迎程度並無明顯幫助。不過令他今次上榜的最大原因，當然是今個夏天見球隊勢色不對，主動要求離隊。站在球員角度，想在短暫生涯盡力爭冠並沒有錯，可是杜蘭特為求加入一支能讓他輕鬆贏指環的強隊，一次又一次離棄正在效力的球隊，長年下來難免讓球迷留下無法推翻的負面印象。

其餘9名上榜球員，依次為施蒙斯（Ben Simmons）、比華利（Patrick Beverley）、格連（Draymond Green)、夏登（James Harden）、韋斯保克（Russell Westbrook）、K艾榮（Kyrie Irving）、艾倫（Grayson Allen）、艾比迪（Joel Embiid）與基斯保羅（Chris Paul）。