籃球︱當錫「字母哥」祖傑各為國出戰歐洲錦標賽　附焦點球隊介紹

相隔5年再度舉行的歐洲籃球錦標賽（EuroBasket），小組賽將於香港時間9月2日正式展開，不少效力NBA的歐洲球星如當錫（LukaDoncic）、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、祖傑（Nikola Jokic）等將為國出戰，爭取成為歐洲冠軍。



歐洲籃球錦標賽2017年後改為四年一度、本應在2021年舉行，因為疫情及避免跟延至2021年上演的東京奧運撞期關係，延期至今年。早前經過外圍賽汰弱留強後，剩下24個國家分成4組，每組頭4名可晉級16強。大部分在NBA效力的歐洲球星均有參與這次賽事。

A組：

黑山

格魯吉亞

西班牙

保加利亞

比利時

土耳其



A組焦點球隊：西班牙 - 戰力超班 默契最強

西班牙以團隊籃球，向冠軍邁進。（FIBA）

2015年冠軍西班牙，當年冠軍戰MVP加素（Pau Gasol）已經退休，球隊在黃金一代離去後，2019年仍成功贏得世界盃冠軍。2019世界盃MVP、效力騎士的當家控衛盧比奧（Ricky Rubio）本屆賽事因傷缺陣，球隊只有三名NBA球員在陣。

效力新奧爾良塘鵝的Willy Hernangomez在世界盃外圍賽歐洲區分組賽中場均得14.5分以及6.5個籃板，兩項數據均為球隊最高，其他球員大部份是歐洲球隊的主力，包括多年元老Rudy Fernandez。

球員默契十足是西班牙隊的賣點之一，現時世界排名第2的西班牙是世界盃外圍賽歐洲區分組賽中助攻最多的球隊。即使整體名氣不及以前黃金一代，無私的球風配合充滿大賽經驗的球員，新一代的西班牙仍是一支不容忽視的強隊。A組之中最有機會威脅西班牙的是土耳其，其他球隊實力應有一定距離。

B組：

德國

匈牙利

斯洛文尼亞

立陶宛

波斯尼亞

法國



B組焦點球隊：斯洛文尼亞 - 當錫領軍 星味十足

斯洛文尼亞由當錫領軍，力圖衛冕。（Getty Images）

5年前的歐洲錦標賽，斯洛文尼亞由當時效力邁阿密熱火的祖傑治（Goran Dragic）領軍奪冠，今年球隊由達拉斯獨行俠當家球星當錫領軍。當錫在世界盃外圍賽歐洲區分組賽期間不負眾望，交出場均25分、8.8籃板、7.3助攻的全面數據。當錫在陣再加上祖傑治兄弟，斯洛文尼亞的陣容比上一屆有過之而無不及，被視為冠軍熱門之一。

B組焦點球隊：德國 - 世盃外曾勝斯洛文尼亞

現時尚未落班的舒路達，為德國上陣時交出優秀表現。（FIBA）

世界排名11的德國，由現時自由身的舒路達（Dennis Schroder）、效力魔術的華格那（Franz Wagner）與效力溜馬的泰斯（Daniel Theis）領軍，其中舒路達世界盃外圍賽歐洲區分組賽能交出場均20.3分與6.8助攻，而華格那亦能交出場均16分與6籃板的成績。

斯洛文尼亞在B組雖被秤先，但世界盃外圍賽曾以71：90敗予德國，兩隊在B組再度碰頭，期待好戲再度上演。

B組焦點球隊：法國 - 高拔與科尼亞強勢聯手

本季交易至木狼的高拔，將為法國出戰。（Getty Images）

2013年冠軍、現時世界排名第4的法國隊，是B組內另一爭標熱門。球中共有4名NBA球員在陣，包括三奪NBA最佳防守球員的高拔（Rudy Gobert），另外還有紐約人的科尼亞（Evan Fournier）、雷霆的Theo Maledon及鷹隊的Timothe Luwawu-Cabarrot。

另外，陣中還有曾效力NBA塞爾特人的耶布斯尼（Guerschon Yabusele），他在世界盃外圍賽歐洲區分組賽場均貢獻16分，是隊中得分王。

B組焦點球隊：立陶宛 - 內線NBA雙塔具威力

立陶宛坐擁不少強手，實力不容小覷。（FIBA）

現時世界排名第8的歐洲強隊立陶宛，擁有華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）以及沙邦尼斯（Domantas Sabonis）兩名NBA正選級數的內線球員，沙邦尼斯在世界盃外圍賽歐洲區分組賽場均貢獻16分與5.5籃板，華倫斯拿斯則繳出場均「雙雙」的14.5分與11個籃板。

C組：

希臘

愛沙尼亞

烏克蘭

英國

意大利

克羅地亞



C組焦點球隊：希臘 - 字母哥三兄弟NBA豪華陣容

希臘由「字母哥」領軍，望繼2005年後再奪冠軍。（美聯社）

2005年冠軍希臘，本屆擁有同時效力NBA的「字母哥三兄弟」同時在陣，「字母哥」艾迪杜高普在世界盃外圍賽歐洲區分組賽場均攻入33分與7.5個籃板，並多次上演無人能擋的入樽，統治力毋庸置疑。

「字母三兄弟」以外，陣中NBA球員還有效力獨行俠的Tyler Dorsey以及曾效力NBA的Nick Calathes與Georgios Papagiannis，豪華陣容冠絕C組。

D組：

荷蘭

芬蘭

波蘭

捷克

以色列

塞爾維亞



D組焦點球隊：塞爾維亞 - 祖傑

有上屆NBA常規賽MVP祖傑，塞爾維亞為隊史首個歐錦賽努力。（Getty Images）

世界排名第6的塞爾維亞，有應屆NBA常規賽MVP祖傑領軍，在世界盃外圍賽歐洲區分組賽已交出場均26.5分與9籃板的數據，隊中除了祖傑，陣中NBA球員還包括勇士的比真卡（Nemanja Bjelica）、本年熱火新秀Nikola Jovic及雷霆的Aleksej Pokusevski。