勒邦占士長子刻意選爸爸未走過的路　高中畢業後勢轉戰NCAA

「大帝」勒邦占士（Lebron James）曾多次表示，希望自己職業生涯最後一季能與自己的兒子同隊作賽。占士近日接受訪問時指，長子Bronny希望高中畢業後，升讀大學轉戰NCAA。



2003年時18歲的勒邦占士以「最強高中生」身份，力壓當季NCAA明星球員如「甜瓜」安東尼，NBA選秀被克里夫蘭騎士以第一順位選中。如今37歲的占士近日接受傳媒訪問時指，長子Bronny不打算在高中畢業後參與發展聯盟或到海外聯賽作賽，而是有意向占士籃球生涯中從未體驗過的大學籃球之路進發，他亦支持兒子的決定。

ESPN將Bronny列為2023梯隊中，排35名的4星高中生。（Getty Images）

現年17歲的Bronny被視2023年梯隊中最佳的後衛之一，多間NCAA名校均有意招攬。勒邦占士指，「他現時尚未參觀任何一間大學，只與數間大學和教練曾電話對話。當他決定後，會由他宣布他的選擇。」

占士向來對兒子管教甚嚴，對Bronny的籃球員生涯似乎亦早有規劃，今次卻願意放手讓兒子選擇前路，有點令人意想不到。