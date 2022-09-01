籃球熱話｜居里雙喜臨門！　13年後終回母校畢業獲贈另一驚喜

34歲金州勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）近日雙喜臨門，重返母校Davidson College領取畢業證書，對這一刻期待已久的不止居里一家，Davidson College籃球名人堂亦早已虛位以待，將他的30號戰衣退役。



居里離校13年，終於在母校畢業典禮戴上四方帽。（美聯社）

居里當年完成大學三年級球季後，選擇參與2009年NBA選秀，未有完成課程。他後來通過網上課程繼續學業，直至近日完成社會學學士課程，順利大學畢業，「對我和家人而言，這是十分令我們開心的。」

「咖喱」在畢業典禮表示，「能加入這個群體並在這裏學習，還能在McKilop教練（前Davidson籃球隊教練）手下打球，入讀Davidson大學是我做過最好決定。」

居里的母親形容，看到兒子畢業就像是夢想成真。她曾希望居里能入讀一間籃球實力更強的大學，但她在參觀Davidson訓練後改變想法，並告訴居里會支持他的決定。

Davidson籃球隊前教練McKilop形容，居里是個無私球員，2009年成為NBA一員後，向Davidson的球迷、舊生寄出明信片，答謝他們的支持。

居里13年變化，一個習慣始終如一：

Davidson籃球名人堂早已為居里留下位置，趁他畢業回母校，公布這項喜訊，同時將他的30號球衣退役，是校史唯一一位獲得球衣退役待遇的運動員。