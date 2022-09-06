籃球熱話｜NBA球員歐錦賽被趕後遭對手圍毆　土耳其威脅退賽

NBA費城76人球員哥馬斯（Furkan Korkmaz）近日為土耳其出戰歐錦賽，星期日迎戰格魯吉亞時被趕離場。哥馬斯指他離場時被格魯吉亞球員襲擊，土耳其籃協要求公開事件片段，否則將會退賽，歐洲籃協已展開調查。



哥馬斯第四節被犯規後與對方發生衝突，後被趕離場。（影片截圖）

哥馬斯在土耳其對格魯吉亞的賽事，第四節因被對方後衛Duda Sanadze犯規後，與對方衝突，被球證趕離場。格魯吉亞最後以88：83擊敗土耳其。



哥馬斯與對方球員衝突片段：

哥馬斯接受訪問時指，對方是3名格魯吉亞球員與2名保安人員，未有說話便對他們襲擊。據美國CNN消息指，哥馬斯未有在事件中受傷；而格魯吉亞主教練賽後指對事件並不知情。



土耳其籃球協會副主席Omer Onan發表聲明指，哥馬斯與訓練員在球員通道回到更衣室途中，受到未有登錄在名單的格魯吉亞球員與保安人員襲擊。

哥馬斯被趕離場前，取得7分、2助攻。（FIBA）

Onan要求國際籃協公開事發球員通道的錄影片段，否則土耳其將退出歐錦賽；歐洲籃協指已就事件展開調查，在查清事件前不會作出評論。