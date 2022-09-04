NBA｜為聯盟改例先試水溫？ G League來季推「目標得分制」

NBA發展聯盟（NBA G League）近日宣布2022/2023球季的改變，將在球季兩個階段中試行不同的「目標得分制」。



G League上周四宣布來季賽程以及新的規則。新賽季將分為兩部分，每隊將先在拉斯維加斯進行18場冬季The Showcase Cup，然後再進行32場常規賽賽事。而兩個階段將各有新的規則。

第一階段的The Showcase Cup中，新規則取消第四節時限，改行目標得分制。目標分數是領先球隊頭3節的總得分，再加25分來決定。例如在第三節完結時，若當時第三節完結時比數是75：70，雙方獲勝的條件，將是率先取得100分，如此類推。

第二階段常規賽試行的，是新的加時賽規則。新例下加時賽不設時限，而是由率先取得7分的球隊獲勝。

第69屆的NBA全明賽，在第四節行「先到24分」的賽制，獲外界正面評價。（Getty Images）

「目標得分制」並非首度出現，2020年為悼念意外身亡的前湖人球星高比拜仁（Kobe Bryant），當屆NBA明星賽正賽便是採用「高比紀念版」的目標得分制：頭三節比賽後，以領先球隊的比數另加代表高比24號球衣的24分，率先達到該目標得分的一隊獲勝。

當時由「字母哥」艾迪杜高普帶領的東岸明星隊，第三節完結時以133：124領先勒邦占士帶領的西岸明星隊，於是不設限時的第四節，勝出比賽的目標得分是133加24，即是157分。最終西岸明星隊在第四節拿下33分，率先達到157分，以157：155獲勝。

當屆明星賽的玩法獲得好評，因此NBA今次相信是希望借G-League來作試驗場，研究未來修定NBA賽例的可能。