NBA｜黃蜂為效力勇士以外首選？　居里強調只是假設並非承諾

NBA球星中「One Club Man」買少見少，史提芬居里（Stephen Curry）可算是最有表代性的一個。

近日，居里在一次演講時提到，假如自己不再效力勇士，將會視家鄉球隊夏洛特黃蜂為首選，但強調：「我不是承諾什麼，只是如果。」



眾所周知，居里出身夏洛特，2006-09年就讀當地的戴維森學院，雖然現移居舊金山，效力勇士，但他仍影響着夏洛特和北卡羅來納州社區。

居里回到家鄉夏洛特接受市政府頒發的「Key to the city」（夏洛特城市鑰匙）。（YouTube截圖）

周四（1日）居里回到家鄉夏洛特接受市政府頒發的「Key to the city」（夏洛特城市鑰匙）。儀式過後，居里發表演說時提到自己一直被問一個問題：「大家都問我：『你不想回來為夏洛特的球隊出一分力嗎？』我想說如果有一天，我不再效力勇士，首選就一定是黃鋒。」

夏洛特黃蜂是勇士以外的首選

但居里強調自己沒有作出任何承諾：「我現在沒有發布任何消息，也沒有做出承諾，我不會離開金州，只是如果。」認為勇士對他來說意義重大，皆因經歷、隊友、籃球旅程全在金州，表示自己期望從勇士退役。

居里強調自己沒有對黃蜂作出任何承諾。（Getty Images）

居里為金州效力第13個年頭。（Getty Images）

居里提到自己因來自夏洛特而感到自豪：「雖然我不是出生這裏，但我會說我來自夏洛特，夏洛特已經在我的血液和DNA之中，因為我在這裏度過人生中美好的21年。」由於父親戴爾居里（Dell Curry）生涯大部分時間都效力夏洛特黃蜂，因此居里一直在這個城市長大。

居里為金州效力第13個年頭，已拿下4座NBA總冠軍，2度獲選為常規賽MVP和1次總決賽MVP，鮮有傳出轉會消息，強調自己目標從勇士退役。