籃球歐錦賽｜斯洛文尼亞飲恨衛冕失敗　負傷當錫：我令全國失望了

「字母哥」艾迪杜高普及祖傑在籃球歐錦賽先後出局，NBA三大球星只剩下斯洛文尼亞的當錫。這名達拉斯獨行俠的當家球星領銜，鬥沒有任何NBA球星坐鎮的波蘭，卻意外地以3分飲恨，8強止步。



獨行俠球星當錫（Luka Doncic）領軍的斯洛文尼亞，力爭在今屆歐錦賽衛冕，8強與波蘭爭晉級。

波蘭陣中沒有任何一名在NBA搵食的球員，斯洛文尼亞牌面上秤先。當錫今屆曾經狂轟47分，可惜今仗啞火，全場15次起手僅中5球，貢獻14分﹑11個籃板及7個助攻。兩軍全場比數緊湊，多次交換領先，波蘭末段保持稍微領先，當錫卻在關鍵時刻5犯離場，結果實而不華的波蘭以90：87淘汰斯洛文尼亞。

戰至末段關鍵時刻，當錫5犯離場，只能在後備席觀戰。（Getty Images）

當錫今仗失準，原來有原因，他一直受到背傷的困擾，今仗更在第三節打針止痛，他賽後坦言自己並不在最佳的狀態。當錫同時把輸波的責任攬上身，「就算負傷上陣，這也不是藉口，我今日發揮奇差，我令全隊及全國失望，輸波的責任在我身上。」

當錫飽受背傷困擾，今仗打得十分吃力。（Getty Images）

繼希臘的艾迪杜高普及塞爾維亞的祖傑後，當錫難逃出局的命運，NBA三大球星無緣殺入最後階段。淘汰斯洛文尼亞的波蘭將與高拔領軍的法國爭入決賽，另一決賽席位則由德國與西班牙爭奪。

斯洛文尼亞無緣衛冕，當錫十分失望。（Getty Images）

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