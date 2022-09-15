籃球歐錦賽｜斯洛文尼亞飲恨衛冕失敗 負傷當錫：我令全國失望了
撰文：趙子晉
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「字母哥」艾迪杜高普及祖傑在籃球歐錦賽先後出局，NBA三大球星只剩下斯洛文尼亞的當錫。這名達拉斯獨行俠的當家球星領銜，鬥沒有任何NBA球星坐鎮的波蘭，卻意外地以3分飲恨，8強止步。
獨行俠球星當錫（Luka Doncic）領軍的斯洛文尼亞，力爭在今屆歐錦賽衛冕，8強與波蘭爭晉級。
波蘭陣中沒有任何一名在NBA搵食的球員，斯洛文尼亞牌面上秤先。當錫今屆曾經狂轟47分，可惜今仗啞火，全場15次起手僅中5球，貢獻14分﹑11個籃板及7個助攻。兩軍全場比數緊湊，多次交換領先，波蘭末段保持稍微領先，當錫卻在關鍵時刻5犯離場，結果實而不華的波蘭以90：87淘汰斯洛文尼亞。
當錫今仗失準，原來有原因，他一直受到背傷的困擾，今仗更在第三節打針止痛，他賽後坦言自己並不在最佳的狀態。當錫同時把輸波的責任攬上身，「就算負傷上陣，這也不是藉口，我今日發揮奇差，我令全隊及全國失望，輸波的責任在我身上。」
繼希臘的艾迪杜高普及塞爾維亞的祖傑後，當錫難逃出局的命運，NBA三大球星無緣殺入最後階段。淘汰斯洛文尼亞的波蘭將與高拔領軍的法國爭入決賽，另一決賽席位則由德國與西班牙爭奪。
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