籃球歐錦賽｜祖傑「32+13」無力回天 意大利晉級八強戰法國
撰文：黎建明
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歐洲籃球錦標賽（歐錦賽），金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）貢獻32分及13個籃板，無助塞爾維亞晉級。意大利在教練被趕出場之下，後上反勝，出線八強。
祖傑在陣的塞爾維亞完成第一節時已領先11分，在第二節完結領先優勢擴大至14分，意大利在第三節中段追至4分差距時，主教練Gianmarco Pozzecco因第二次技術犯規被趕離場。意大利憑着第四節的16：2開局，將領先帶開至82：70，最終以94：86勝出，繼上年奧運資格賽決賽後，再次擊敗塞爾維亞。
當選全場最有價值球員的意大利後衛Marco Spissu，賽後接受訪問時指，教練被趕離場激發了他們的鬥志：「他離場前，對我們說『為我贏下來』；他這句話令全隊團結起來，並贏得這場比賽。」
今次是塞爾維亞自2007年參賽以來首次缺席歐錦賽八強，而意大利將在八強面對在加時賽擊敗土耳其晉級的法國隊。
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