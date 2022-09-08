籃球歐錦賽｜當錫極高效飆47分挫法國　創賽事近65年單場最高得分

歐洲籃球錦標賽（歐錦賽）分組賽最後一輪，B組兩隊冠軍熱門碰頭，衛冕冠軍斯洛文尼亞憑達拉斯獨行俠球星當錫（Luka Doncic）高效發揮，一人獨取47分，以88：82擊敗有明尼蘇達木狼球星高拔（Rudy Gobert）在陣的法國。

當錫的47分，是歐錦賽近65年單場最高得分，亦是歐錦賽史上單場第二高得分。



當錫的47分是歐錦賽近65年的單場最高得分，亦是歐錦賽史上單場第二高得分（Getty Images）

斯洛文尼亞面對另一熱門法國，戰況一直十分緊湊，在比賽剩餘2分鐘時，兩隊戰至82：82平手，斯洛文尼亞憑祖傑兄弟關鍵時候2個偷球得手並快攻得分，助球隊以88：82取得勝利。

最後2分鐘，祖傑兄弟輪流偷球，並快攻得分，為斯洛文尼亞贏得比賽。（Getty Images）

今場當錫狀態極好，半場已經取得27分，全場23次出手命中15球，得到歐錦賽史上單場第二高的47分，亦是近65年來歐錦賽單場最高得分。歐錦賽史上單場最高得分，是比利時球員Eddy Terrace在1957年對陣阿爾巴尼亞時創下的63分。

法國隊最後關頭2個失誤，成為輸波關鍵。（FIBA）

法國隊方面亦有5名球員得分上雙，高拔貢獻了19分與8籃板，效力紐約人的科尼亞亦貢獻了15分，但球隊最後2分鐘一分未得，以致落敗。

斯洛文尼亞賽後以4勝1負的成績，小組首名出線，將在16強迎戰比利時； 法國則以3勝2負排小組第三出線，會在16強對土耳其。