籃球歐錦賽｜「字母哥」惡意犯規被逐 亮麗數據也難帶希臘晉級
撰文：黎建明
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歐洲籃球錦標賽（歐錦賽）八強，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）雖交出31分、7籃板、8助攻以及3偷波的亮麗數據，但在第四節被逐離場，希臘最終不敵主場的德國，無緣四強。
希臘對德國的八強賽事，德國第一節中段一度領先22：11，希臘後來在「字母哥」帶領下追上並反超比數，在第二節完結時更領先61：57。
第三節，德國一口氣打出一波「20：1」的攻勢，確立領先優勢，在第三節完結時領先83：71。
效力NBA公鹿的「字母哥」更在第四節餘下4分56秒時，因第二次惡意犯規被趕離場。當時希臘落後14分，他與德國球員蒂文（Johannes Thiemann）爭籃板，前臂打中對方的臉部。
「字母哥」今場上陣30分鐘，攻入全場最高的31分，交出7次籃板、8次助攻以及3次偷波。他被逐後，希臘也無力回天，德國最終以107：96贏得比賽，晉級四強。
Giannis was ejected from Greece's quarterfinal game against Germany following this unsportsmanlike foul call. pic.twitter.com/kW9K2P6V2V— ESPN (@espn) September 13, 2022
德國隊中5人得分上雙，當選最有價值球員的後衛舒路達（Dennis Schroder）取得26分與8助攻，華格那（Franz Wagner）與Andreas Obst取得19分，效力溜馬的泰斯（Daniel Theis）則交出13分與16籃板的「雙雙」成績。
德國自2005年首次晉級歐錦賽四強，將再遇當年對手，在八強擊敗芬蘭晉級的西班牙。
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