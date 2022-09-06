籃球歐錦賽｜NBA球星投訴賽程太密 當錫：幾乎在24小時內打兩場
撰文：黎建明
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歐洲籃球錦標賽9月1日起舉行，賽程頻密下各隊都出現「背靠背」作賽的情況。效力NBA紐約人的法國球員科尼亞（Evan Fournier）指，國際籃協（FIBA）應調整賽程，讓比賽與比賽之間相隔更長時間。
要在5日完成4場比賽的達拉斯獨行俠球星當錫（Luka Doncic），亦認為球員需要更多休息，否則會容易受傷。
科尼亞日前接受外媒訪問，指現時歐錦賽賽程過於頻密。「歐錦賽比賽少，但是每場比賽都很重要，比賽開始一刻已經要竭盡全力。當我們晚上8時半作賽的話，大概凌晨3點才入睡，對球員而言是很大考驗。」
即將進行第二次「背靠背」賽程，他指FIBA應讓球員在兩場比賽間，獲得更多時間休息。
效力達拉斯獨行俠的斯洛文尼亞球星當錫，亦同意科尼亞的說法。「我們將在5日內進行4場比賽，而昨天我們差不多是在24小時內，進行兩場比賽。FIBA應改變這種情況，球員在較少休息的情況下容易受傷，球會亦不會高興。」
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