籃球歐錦賽｜NBA球星投訴賽程太密　當錫：幾乎在24小時內打兩場

歐洲籃球錦標賽9月1日起舉行，賽程頻密下各隊都出現「背靠背」作賽的情況。效力NBA紐約人的法國球員科尼亞（Evan Fournier）指，國際籃協（FIBA）應調整賽程，讓比賽與比賽之間相隔更長時間。

要在5日完成4場比賽的達拉斯獨行俠球星當錫（Luka Doncic），亦認為球員需要更多休息，否則會容易受傷。



科尼亞接受訪問指，FIBA應該調整賽程，讓球員有更多休息時間。（FIBA)

科尼亞日前接受外媒訪問，指現時歐錦賽賽程過於頻密。「歐錦賽比賽少，但是每場比賽都很重要，比賽開始一刻已經要竭盡全力。當我們晚上8時半作賽的話，大概凌晨3點才入睡，對球員而言是很大考驗。」

即將進行第二次「背靠背」賽程，他指FIBA應讓球員在兩場比賽間，獲得更多時間休息。

坐擁高拔（Rudy Gobert）與科尼亞的法國現時三戰全勝，接下來將在兩日內，連戰波斯尼亞與斯洛文尼亞。（FIBA）

效力達拉斯獨行俠的斯洛文尼亞球星當錫，亦同意科尼亞的說法。「我們將在5日內進行4場比賽，而昨天我們差不多是在24小時內，進行兩場比賽。FIBA應改變這種情況，球員在較少休息的情況下容易受傷，球會亦不會高興。」