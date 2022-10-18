甲一籃球｜飛鷹欠薪風波下完結賽季　不敵建龍飛馬以第6名作結

甲一球隊崇德飛鷹近日因欠薪風波成為焦點，球隊今晚（18日）出戰今季最後一場賽事，以99：106不敵建龍，排名第6。

主將蘇志樂賽後說，球隊沒受事件影響，因為「原本士氣已經低落」。



飛鷹今場與建龍飛馬上演第5名之爭的名次賽。相比建龍飛馬，飛鷹明顯士氣較為低落，今場得分主要依賴洋將奧斯汀和百德新里，二人分別攻入23分和29分。末段，建龍飛馬有漢尼拔、韓天次等人打出一段10：0攻勢，雖然飛鷹蘇志樂再射入2球三分，全場拿下14分，但無補於事，最終飛鷹以99：106落敗。

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蘇志樂坦言士氣低落非因欠薪風波造成。（張倩儀攝）

飛鷹拖欠司徒偉傑薪金的事件，鬧得沸沸揚揚，但蘇志樂表示球隊氣氛低落，與事件無關：「沒有影響，因為（士氣）一直都低落，最大原因是球員愈來愈少，今場10人已經是齊人。」他直言自2019年埋班，球隊由20多人變成現在練球只剩7至8人，除了司徒偉傑是合約問題外，其餘都因工作和傷患離開。

飛鷹今場主要靠洋將得分。（張倩儀攝）

飛鷹欠薪風波近日鬧得沸沸揚揚。（張倩儀攝）

「走的都是可以出場的球員，每次練球都沒有全場對戰（練習），大家可以看到我們防守默契差、進攻戰術流於表面，每場失分都很多。」蘇志樂表示，士氣一沉不起的原因是日積月累，苦笑說當訓練全是練個人技巧，沒有團隊成分，根本沒有配過，無法打出更好表現。

飛鷹有百德新里獨取29分，但仍未能在名次賽取得第5名。（張倩儀攝）

簽約一年，但球季一打就是三年，就連習慣凌晨4時練球的蘇志樂也說，今季只可以用辛苦來形容：「終於完了，好長、好辛苦，但也感到欣慰，因為完成了自己定下的所有目標，首先護級、然後就是頭六。」蘇志樂直言這是證明自己有能力可以幫到球隊，不用落入護級。但說到未來去向，他強調：「剛好可以放話，歡迎球隊找我加盟。」