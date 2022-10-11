甲一籃球｜司徒偉傑遭拖糧　飛鷹：不同意判決但不想花精神

周日（9日）有本地傳媒報道有關前香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事。《香港01》記者曾聯絡飛鷹，球隊代表、助教李劍明指：「今日假日，明日再作跟進。」

翌日（10日），飛鷹於社交平台發表聲明，指球隊並不同意勞資審裁處的判決。



香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事，引起籃球界關注，飛鷹於周一（10日）於Facebook上發表聲明指「法律程序已於2022年8月完結」，但球隊「不同意勞資審裁處的判決，但基於不想再花精神及時間進行上訴，因而決定接納並已塊行勞資審裁處之判決。」除此之外，「沒有其他補充」。

同日，飛鷹贊助商之一的臻世地產，發表聲明指「集團並未參與任何行政管理」，「即日起取消飛鷹籃球隊之所有贊助。

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飛鷹周一發表聲明。（資料圖片/張倩儀攝）

據本地傳媒《獨立媒體》報道指，司徒偉傑與球隊簽下兩個季度（2019/20及2020/21）的合約，每季度薪酬為9萬港元，分三期出糧，惟飛鷹直到完約才發放首季人工，合共9萬港元；而當時球隊以籃總球季延期為由，未有向司徒發放第二季薪金。

飛鷹聲明。（Facebook）

司徒偉傑告上勞資審裁處勝訴。（鄭子峰攝）

當與飛鷹的合約屆滿後，司徒偉傑到南青跟操，卻反收到飛鷹發出的律師信，指控他轉投其他球隊，要追回2019/20球季的全數薪金共9萬港元。

司徒偉傑因而告上勞資審裁處，在球隊不願和解下，最終需交由法庭裁決。裁判官終裁定飛鷹與司徒偉傑有僱傭關係，球隊須賠償3萬元，飛鷹最終亦有作賠償。