【甲一籃球】司徒偉傑告上勞審勝訴　飛鷹涉拖糧未有回應

周日（9日）有本地傳媒報道有關前香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事，引起籃球界關注。《香港01》記者聯絡飛鷹，球隊代表回應：「今日假日，明日再作跟進。」



今早有本地傳媒報道前香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事。

隨後，《香港01》記者聯絡司徒偉傑，他指「事情已經發生，現希望盡快平息，沒有其他回應。」更指待球季結束會再考慮和安排去向；另一方面，飛鷹球隊代表、助教李劍明則表示：「今日假日，明日再作跟進。」

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司徒偉傑指待球季結束會再考慮和安排來季去向。（資料圖片）

甲一球季因疫情影響多次停擺，司徒偉傑2019年10月加入飛鷹後，籃總宣布2020年球季因疫情取消，加上2021年球季延期至同年12月舉行，再隨住2022年1月爆發第五波疫情，球季至今才上演總決賽。

飛鷹球隊代表、助教李劍明則表示：「今日假日，明日再作跟進。」（資料圖片）

簽2季僅出1季糧 最後法庭見

報道指司徒偉傑與球隊簽下2個年度的合約，每年度9萬元薪酬，分三期出糧，惟飛鷹直到完約才發放首季人工，合共9萬元。當時球隊順應籃總球季延期的說法，並沒有打算出完「第二季糧」。報道中司徒偉傑提到雖然沒有甲一比賽，但他有練球、打足僅餘的比賽如工商盃、元旦盃，但沒有「收足」合約定明的薪金。

除此之外，司徒偉傑在完約後到南青跟操，卻反收到律師信，指控他轉投其他球隊，要追回2019年球季的全數薪金。最後司徒偉傑告上勞資審裁處，在球隊不承認雙方為僱傭關係，更不願和解下，最終「法庭見」。裁判官終裁定飛鷹與司徒偉傑有僱傭關係，球隊須賠償3萬元。