甲一籃球｜飛鷹就欠薪再發聲明　將繳付司徒偉傑餘下6萬元

甲一球隊飛鷹欠薪事件引起籃球界關注，周一（10日）飛鷹發表聲明指球隊「不同意勞資審裁處的判決」和「不想再花精神及時間進行上訴」。

事隔5天，周六（15日）飛鷹再於Facebook上發表新一篇聲明，指將會繳付司徒偉傑餘下的出場費，並「深切反省」。



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香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事，引起籃球界關注。

飛鷹繼周一（10日）於Facebook上發表聲明指球隊「不同意勞資審裁處的判決，但基於不想再花精神及時間進行上訴」，在贊助商之一的臻世地產，表示「即日起取消飛鷹籃球隊之所有贊助」後，飛鷹周六再發表新一篇聲明。

香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金。（資料圖片）

飛鷹聲明。（Facebook）

飛鷹表示已經向司徒偉傑「即時繳付球隊須賠償之3萬元」並將會於一星期內發讓「合約之原定餘下之出場費 6 萬元」。另外，飛鷹表明轉會問題是「由於甲一球季因疫情影響多次延期，致雙方於履行合約時間上未能達成共識，再加上雙方溝通不足而產生誤會。」強調會「嘗試再主動聯絡司徒，也歡迎他直接與球會負責人溝通，共商方案」，但未有指出有意再與司徒偉傑溝通的原因。

飛鷹今次聲明明顯態度軟化，承認「處理事件上的不足」，「面對各種批評，欣然接受，也會深切反省。」提到球季完結後，將會有「退修營」，「讓管理層與球員作更深入的溝通；同時希望於不久將來，與外界及球迷有更多直接的交流及聚會。」

飛鷹周一發表聲明。（資料圖片/張倩儀攝）