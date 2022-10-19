女籃｜張華倩3球三分助安青奪冠　是個人也是團隊的成長故事

女子甲組籃球總決賽安青全隊啞火，上半場一直被福建牽着鼻子走，難以拉近保持在10分左右的差距。當福建針對部署守住得分主力唐曉蕾、古芷程，安青彷彿迷失了，但張華倩的3個三分球，最終助安青以57：49反勝福建，拿下隊史首個女甲聯賽冠軍。

「以前的我一定會猶豫，有空位也會不敢起手」，張華倩說。但今場不一樣，她的果斷，為安青帶來轉機。



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張華倩在「葫蘆頂」的一球三分，重振士氣。（張倩儀攝）

女子甲組球隊安青周二（18日）打入總決賽，對上決賽常客福建。習慣在體育館比賽、鮮有在修頓場作賽的安青，初段明顯有些怯場，慢熱加上火力集中在數位主力身上，得分一直未見有起色，半場落後21：27。

福建的針對防守，讓唐曉蕾、古芷程、盧曉芳等安青主將難以起手，第三節張華倩在「葫蘆頂」的一球三分，重振士氣，接連再射入第二球，為球隊一段15：2的攻勢打開序幕，末節張華倩開弓，再射入一球三分。

她的3個三分球，最終令安青迎來勝利、帶來錦標，以57：49反勝福建奪冠。

張華倩坦言一直在迫自己要找回信心。（張倩儀攝）

張華倩成為安青奪冠的關鍵，回望球季，卻毫不順利：「今季好長，表現都浮浮沉沉不穩定，到後來都有點質疑自己。」她坦言一直在逼自己找回信心，隊友不斷的鼓勵推動，令她更想「對得住」大家：「以前的我一定會猶豫，有空位也會不敢射，會一心只想為她們製造機會。」

由於安青擁有唐曉蕾、古芷程、盧曉芳三大得分重心，球權自然很容易側重在她們手上，雖然她們給予隊友十足安全感，畢竟籃球不是一人、三人遊戲，「以前會因為覺得自己不用背負責任而『收起』自己，但今天我真的知道自己要站出來。」3球三分，張華倩不僅助安青奪冠，更重新找回信心。

唐曉蕾、盧曉芳和許芷瑜缺陣季後賽，對安青無疑有所影響。（張倩儀攝）

困難重重，但潛力是「迫」出來的

安青如願捧盃，過程中卻不斷面對各種難題：主力赴埃及出戰Red Bull三人賽缺陣、球隊內部溝通問題、兩度不敵偉邦……一次又一次坦然面對難關，終令安青變得更強、更有韌力。

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例如季中因出場問題，促成球員和教練互相溝通、了解；首次不敵偉邦，球隊上下又立即決定相約舉辦訓練營、健身課「加操」：「一星期兩天練波、兩日健身，幾乎一星期5天都是安青。」張華倩也提到，當時唐曉蕾、盧曉芳和許芷瑜缺陣季後賽，無疑有所影響，「那一場後，我們知道大家都要企出來，要更專注自己得分，不能再將得分責任全放在隊友身上。」雖然二度敗給了偉邦，但該場失利卻是讓後備各人打出信心的關鍵。

「欲戴王冠，必承其重」，當下接二連三的阻力，現在看來卻是奪冠的推動力，捱得過也證明這群女生值得擁有這個冠軍，對張華倩來說也一樣：「我終於幫到球隊奪冠！這是安青第一個冠軍，也是我的第一個（女甲冠軍）」，說罷她笑成了眯眯眼。

季中的麻煩事，成為安青奪冠的推動力。（張倩儀攝）