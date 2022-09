女籃點評｜福建安青先上岸　混戰下最多6隊護級　兩對碰值得留意

「女甲很亂!」

只要今季有關注到女甲聯賽,都會有這樣的形容。

女子甲組聯賽常規賽接近尾聲,仍有4隊同分的情況出現,4強僅得福建和安青「上岸」。

本文大膽假設2種「極端情況」,從例子看排名、護級的做法,到常規賽最後一場當天更容易感受球員「肉緊」之處。



不少球迷均認為現時女甲「很亂」,的確,入4強和降班很可能只是一場之差。

現時女甲8隊經已完成6場賽事,形勢尚未明朗。以5勝1負、積分11分的福建和安青並列第一,緊隨其後就是3勝3負、積分9分的偉邦和七喜,其餘安邦、均安、南華和東方則以2勝4負、積分8分處於劣勢 。

以5勝1負、積分11分的福建和安青並列第一。(張倩儀攝)

福建今季僅錄一負。(張倩儀攝)

現時只有福建和安青「上岸」篤定殺入4強,常規賽各隊只剩1場,除了對下游4支球隊而言是一場「Win or Go home」的關鍵賽事,對偉邦和七喜來說都未能鬆懈。

女甲常規賽最終回



9月5日

19:00 七喜 VS 東方

20:30 均安 VS 偉邦



9月18日

19:00 福建 VS 安邦

20:30 安青 VS 南華



地點:港島東體育館



據籃球總會比賽主委黃嘉樂講解,只關乎名次、4強的話,將按得失分排名;若關係到降班則會重賽。照現時形勢,「尾四」球隊安邦、均安、南華和東方若未能把握最後一戰,就會落入護級戰,甚至有直接降班的危機。以下將列兩個「極端情況」,解釋賽制的做法。

情況一:尾四球隊全敗 4隊爭護級

由於最後一戰全屬上游與下游球隊對碰,沒有下游球隊互撼,福建、安青、偉邦和七喜若能乘前半季的氣勢,在最後一戰擊敗對手就會直入4強。同時,安邦、均安、南華和東方也將會累積到2勝5負、積分9分,但關係到降班,4支球隊就需要進行一次單循環「護級戰」,戰績最弱的一隊就會跌落乙組。

最後一場勝者將擁有極大優勢,先勿論4強,至少能免於降班。(張倩儀攝)

情況二:尾四球隊全勝 牽連偉邦、七喜

雖說暫時安邦、均安、南華和東方處下風,下場將會是最後搶分機會,雄心壯志下扳回一城也絕非不可能的任務。

假設下場「尾四球隊」全都順利擊敗處上風福建、安青、偉邦和七喜,將會有6支球隊同分、累積10分,只有福建和安青以12分留在「安全區」,篤定打入季後賽。

這個情況下,6支同積分球隊將按得失分差額排列名次,差額最少的2隊將會進入季後賽,而「尾四」球隊將會重賽,再進行一個單循環,戰績最差的球隊將會降班。因此,偉邦和七喜得失分差額暫為-2和2,即使輸球,也要盡量搶分收窄分差「輸少當贏」

南華下場將會對上安青。(張倩儀攝)

以上例子僅假設了「尾四」球隊全勝或全輸,不排除「尾四」部分球隊在最後一戰「偷到雞」,勝者將擁有極大優勢,先勿論4強,至少能免於降班。

以下2場實力平均 揚長避短下有得打

筆者認為今季女甲球隊實力平均,並無一支有絕對優勢的球隊,所以論勝負,氣勢和決心至關重要,能否在40分鐘內盡量揚長避短,才是各隊最大的考驗。

周一(29日)東方和均安先後以62:39和62:56擊敗南華和安邦,兩支全季僅錄1勝的球隊,在生死存亡的一戰中撐到最後,尤其一直陷入低迷的均安終打出氣勢。賽程剛好編排兩隊連續2星期作賽,若能保持爭勝的意志,未必「無得打」。

鄧芝婷經驗多,擅長控制節奏。(張倩儀攝)

均安打出氣勢。(張倩儀攝)

剛重振旗鼓的均安將迎戰擅打小球陣的偉邦。偉邦習慣打快,容易牽引對手走入自己的節奏中,加上火力四散對均安防守是種壓力。事實上,人腳上兩隊平均,均安隨住上場王宝詩、蘇楚堯和黃靖浠找回手感,陣地籃下無疑是佔優的,及時叫暫停,清醒後打回自身強項也關鍵操作。

七喜今季曾迫使榜首球隊福建打入「雙加時」,經驗和韌力有目共睹。(張倩儀攝)

另一邊,年輕就是本錢的東方將會對上七喜。七喜今季曾迫使榜首球隊福建打入「雙加時」,經驗和韌力有目共睹,加下善於處理逆境波,決賽經驗多,面對小將必定會盡快控制比賽節奏。然而,體能必然是東方的優勢,所以將節奏推快更有利自身入局,隊內的三分球、內外線配合也隨賽季而表現出明顯威力;惟教練黃芷晴帶U18女子港隊代表遠征印度,未知會否影響東方臨場調動。