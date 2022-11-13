FIBA 3X3香港站｜香港代表出爐殺入維園　小將無懼對戰泰那朱亮

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽周日（13日）於烏溪沙青年新村上演香港代表資格賽第二階段決賽日，由甲一球員坐陣的Monster和康仁維肝突圍而出，爭取到代表香港席位，殺入維園並將會以Kowloon、Wu Kai Sha為隊名出戰 。



香港代表資格賽決賽由大熱球隊Monster對上康仁維肝，兩支球隊雖然篤定打入香港大師賽資格賽，但仍然合力上演一場激烈賽事。戰至最後2分半鐘仍以19：19平手，最後由Monster球員楊文綱射入罰球和林俊達內上籃得手以21：19終結賽事，奪得香港代表資格賽第二階段冠軍。

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Monster奪得FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽香港代表資格賽第二階段冠軍。（張倩儀攝）

「Team Hong Kong」陣容：

泰那、奧斯汀、文俊浩、百德新里



「Team HKG Island」陣容：

朱亮、葉耀邦、劉振星、楊嘉駿



「Team Kowloon」陣容：

林俊達、司徒偉傑、楊文綱、劉子禮



「Team Wu Kai Sha」陣容：

蘇柏軒、蔡龍德、黃子謙、廖健鋒



Monster和康仁維肝將會以Kowloon、Wu Kai Sha為隊名出戰，與2支香港外卡隊：泰那率領的Team Hong Kong和朱亮為首的Team HKG Island和另外2支外隊一同爭取正賽兩席。

今場Monster奪冠功臣要數林俊達，雖然林俊達在甲一上場時間較少，也充當角色球員，但在三人籃球中表現不俗，除了奪得今次港區冠軍外，早前更勇奪過Red Bull 三人賽冠軍，他表示贏在心態：「我們不怕輸住打，心理質素好，就可以打出信心。」

雖然接下來11月26日的資格賽中，將會對上永倫隊友兼大哥泰那，他笑指自己從未真正在比賽中面對過泰那，今次有機會，也想嘗試一下：「泰那？好勁！1打1根本沒有可以人守到他，加上3X3空間大，他有更大優勢，但又好難double team（防守夾擊）。」林俊達表示已經想好策略，對付實力強大的泰那、奧斯汀等對手，「戰略就是不補位！一pick（單擋） all switch（全員換防）。」

今場Monster奪冠功臣林俊達。（張倩儀攝）

另一位想在大哥身上「偷雞」的就是上季效力南青的蘇柏軒（鬚刨）。康仁維肝原因許烜行入選香港男子籃球代表隊而缺一腳，隨即邀請鬚刨替補參賽。三分聞名的他，笑說自己在3X3中外投優勢未必能輕鬆發揮：「三人着重個人防守，不會讓你輕易在三分線起手。」香港大師賽資格賽中鬚刨將會對上朱亮，南青，南華一家親，鬚刨笑言面對朱亮「唔驚」：「他要打Low Post（低位）再用好多體力，加上外圍不算快。」語畢，鬚刨也馬上偷笑，「我們射hot hand可能偷到雞呢。」

蘇柏軒加入康仁維肝。（張倩儀攝）