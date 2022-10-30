FIBA 3X3香港站｜司徒偉傑組隊奪冠　欠薪事件後最缺比賽信心

前甲一球員司徒偉傑周日（30日）夥拍劉子禮、林俊達和楊文綱組成Monster，出戰FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽，勇奪首階段冠軍。

經歷完飛鷹欠薪事件的司徒坦言，順利晉級第二階段後以爭取代表香港出戰正賽席位為目標，「我仍努力重建信心，冠軍、代表香港會是重要的一步。」



司徒認為比賽信心和感覺尚未回到3年前的狀態。（張倩儀攝）

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FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽是日進行第一階段決賽日，司徒偉傑與劉子禮、林俊達和楊文綱組成的Monster，於四強和決賽以21：14和21：18分別擊敗Wellman和GDP，成為冠軍隊並獲得晉級第二階段的資格。

司徒偉傑組隊奪冠。（張倩儀攝）

今次大師賽不論場地、籃架還是賽制均以FIBA三人賽正式規格進行。比賽時間為10分鐘停錶，看來讓久違高強度比賽的司徒有點招架不住，四強戰期間，時間剛過半，司徒望向比賽時間的螢幕喃喃自語：「嘩，打咁耐都仲有5分鐘？！」的確，由2019年9月開始，因為飛鷹合約和欠薪事宜一直缺席甲一賽場，司徒便一直未有持續的籃球訓練，過去3年要數參加過最大型的賽事，就已經是Red Bull三人賽和新浪三人籃球黃金聯賽。

雖然「坐波監」期間，司徒一樣可以自行練習，更曾隨南青練球，但只維持一段時間：「之前我有去南青練球，但練了一陣子，官司進行中，壓力大到球也不想打。事情未解決，加上去到勞工署有很多程序、手續要做，我又不太會，需要找人幫忙。」太繁複的過程，讓司徒沒有心情打籃球，只能踩單車渡日，「我會做運動，去放電和負能量，每晚去踩，『夠皮』無力才回去睡覺。」

雖然打籃球的意識還在，但沒有信心卻差很遠。（張倩儀攝）

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直到Red Bull三人賽前，司徒才重拾籃球，「那時候我慢慢開操，去健身室舉鐵、練腳、去打球，摸索比賽感覺。」

三人賽、街場成了司徒「坐波監」時的玩意，主要與學生們到維園「跟隊」，但卻未能彌補缺少高強度比賽和訓練的空窗期。「街場強度不一樣，難找感覺，現在即使我知比賽是打一節停足錶，但也覺得打極都未完。」

司徒拍檔劉子禮。（張倩儀攝）

司徒拍檔林俊達。（張倩儀攝）

除了體能，司徒覺得比賽感覺和信心是最難重拾的：「意識仍有，但當失誤時就會不知所措，不知該如何處理，會覺得：『死啦，我在搞什麼？』坦白說，我覺得今天自己是拖隊友後腿的，他們說換我，我都回說你們打吧。」

司徒一臉無奈，明明自己很想打球，也「餓波」良久，卻因為缺乏信心而綁手綁腳。「我還在摸索中，我接受不到剛剛的那個自己，不過離第二階段還有一星期，會練多一點。」

Monster於FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽首階段勇奪冠軍。（張倩儀攝）

當提起上一次正式代表香港已經是2018年亞運，司徒笑說很希望FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽可以是「下一次」，「這個比賽是我這段時間內最大型的賽事，如果可以再代表到香港，我會覺得自己仲打得，證明上季沒有打甲一不是我打不了，來年一定力爭落班。」大概，今天的冠軍和代表香港的機會，將會是司徒重建信心的第一步。