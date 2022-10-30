FIBA 3X3香港站｜首階段四強出爐　 1.67米矮仔食腦無懼2米對手

周日（30日）FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽假烏溪沙青年新村舉行第一階段決賽日，決出4支球隊晉身第二階段。

4支球隊中，僅得Store一隊完全沒有甲一球員坐鎮，由甲二DOS球員曾永倫、劉慶華、張德維合力奪到其中一席，身高1.67米的曾永倫（Allen）賽後分享「矮仔」的三人打法。



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是日早上Store三人應戰，初賽以19：16和21：16分別擊敗Dogkwan和Golden兩隊殺入4強。雖然後來以18：21和16：22不敵由甲一球員司徒偉傑、劉子禮等人的Monster和蔡龍德、許烜行等人組成的Wellman，但仍順利晉身第二階段。

曾永倫表示賽前沒有預料可以出線。（張倩儀攝）

賽前，Store已知有不少甲一球員參賽，Allen坦言只志在參與並無太大期望，不過盡力作賽後，卻出現驚喜結果，「大概三打三變化好大，你看我『細粒』落場身形差別大，但入球其實差不多。」

現場可見，面對身高2.02米的蔡龍德，Allen依然敢於起手，不斷借隊友的單擋造出空位，射入多球三分。「最重要是傳球要快，讓對手出現防守錯位，當對手要找人時，我們就有機會。」Allen笑說，「矮仔」在三人賽場上一樣有得打，一樣有優勢，「可能（身形上）一對一防守欠佳，但只要在進攻上彌補到，還是可以的，三人要打Concept（意識）。」

曾永倫分享身材矮小依然可以打出優勢的原因。（張倩儀攝）

今年35歲、頭頭是道的Allen，「Concept」的經驗之談從不是於甲二舞台所得，反而全來自街場（三人籃球），2019年更曾出戰菲律賓舉行的Asia Pacific Super Quest。「其實我近幾年才打球會，打了1年乙組、3年甲二。當時打街波私league有教練看中我，叫我去打乙組，在此之前一直只打街場。」

雖然對手全比自己高，但曾永倫仍射入不少兩分球。（張倩儀攝）

比起五人賽，三人籃球對體力、對抗要求更高，身高欠奉的Allen定必會被比下去，即使打上甲二後，他仍更鐘情於三人籃球：「三人賽的打法完全不同，只有12秒所有決定要做得很快，不同於五人，（進攻時間）有24秒，可以做戰術、做幾個pick再起手。」

他笑說「街波」好玩，自己也清楚如何取長補短，即使面對更強、更高大的對手，記住一個道理一樣可以打出表現，「打球做好自己角色就好夠，五人、三人甚至打到甲一亦然，不用『曉飛』的。」

面對2.02米的蔡龍德，曾永倫一樣無懼。（張倩儀攝）

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽第二階段將於11月6、12和13日在烏溪沙青年新村舉行，屆時4支球隊：Store、Wellman、GDP和Monster將會跟聯賽盃決賽隊伍、市民盃冠軍和受邀的企業隊對壘，最終冠軍球隊即獲得代表香港參加FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽正賽的資格。