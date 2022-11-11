FIBA3X3香港站｜甲一球員加入戰團　泰那朱亮各領「香港隊」出戰

FIBA 3X3世界巡迴賽——香港大師賽2022於10月下旬完成第一階段賽事，並即將開展第二階段，決出代表香港出戰正賽的一席。

周五（11日）大會宣布由甲一球員組成的兩支球隊，將會以外卡加入戰團，分別有永倫主將泰那領軍的「Team Hong Kong」和今屆甲一總決賽最有價值球員朱亮帶領的「Team HKG Island」，將會為港披甲。



FIBA 3X3世界巡迴賽——香港大師賽2022將於11月26、27日假維多利亞公園舉行，屆時將有12支球隊出賽，包括世界列強，分別有現FIBA 3X3 世界排名頭五的球隊——塞爾維亞UB、塞爾維亞 Liman、比利時Antwerp和拉脫維亞Riga，當中不乏3X3奧運金牌或世界盃冠軍隊球員。其餘球隊將會於巴西和菲律賓舉行的Challenger、Quest級別比賽中誕生。

FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽首階段4支晉級球隊出爐。（張倩儀攝）

正賽的12支球隊中，將會有10支外國球隊，餘下兩個名額則會由6支球隊透過香港區資格賽角逐。資格賽分為3個階段，首階段賽事已於10月下旬完成，4強的4支球隊晉身第二階段，再爭奪兩個晉級席位，當中首階段冠軍、由甲一球員劉子禮、司徒偉傑、楊文鋼和林俊達組成的「Monster」是大熱之一。

第二階段獲得冠、亞軍的兩支球隊，將再晉級至最後階段——正賽資格賽，與泰那領軍的「Team Hong Kong」、朱亮帶領的「Team HKG Island」以及兩支外隊，共6支球隊爭奪1個代表香港的資格，惟此階段的參賽外隊和分組仍有待FIBA公布。

「Team Hong Kong」陣容：

泰那、奧斯汀、文俊浩、百德新里



「Team HKG Island」陣容：

朱亮、葉耀邦、劉振星、楊嘉駿



朱亮將率領「Team HKG Island」。（張倩儀攝）

泰那夥拍飛鷹洋將。（張倩儀攝）

FIBA 3X3世界巡迴賽--香港大師2022



地點：維園足球場

日期：11月26、27日

門票：$80、$180、$280、$480、$880（不設劃位）

詳情：https://3x3hkg.com/

