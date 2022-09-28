FIBA 3X3香港站｜三人籃球世界巡迴賽落戶　48席公開接受報名

2021年5月，香港籃球總會宣布舉辦的「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」，經歷疫情高峰後，周三（28日）終於有新消息 。

隨住由街頭打到世界舞台這個意念在東京奧運實踐，香港人也可以在今次賽事報名，力爭代表香港與國際級球隊交手。



「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」於2021年5月由籃球總會副會長黃耀建（Kenny Wong）簽下為期超過4年的協議，當時表示賽事將投入逾千萬港元經費，也確保香港隊的參賽資格，但今次只設男子組賽事。

「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」將於11月下旬舉行。（Getty Images）

周三「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」終於有相關賽程消息，表示將於10月下旬（10月23日-11月3日）舉行第一階段預賽。48支球隊分為16組，進行單循環對賽，小組首名晉級16強再以淘汰賽形式決出冠軍，最後四強球隊也能獲第二階段參賽席位。

第二階段賽事，則於11月6-13日舉辦，四強球隊將與香港籃球總會指賽事出線的3支球隊和1支企業球隊進行單循環賽事，再按排名淘汰賽交叉對碰，決出的冠軍隊將會代表香港出戰正賽，與國際級對手交鋒，惟現時未有對手名單。

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資格賽將會於烏溪沙青年新村舉行，而場地將會採用奧運和世界巡迴賽的指定地板、籃架和比賽用球。「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」正賽方面，已定於11月26-27日舉行，大會表示已經提交M品牌活動申請，並與政府溝通表示意向場地為維多利亞公園。

去年Kenny曾強調賽事延期，目的是為了讓球迷入場，感受氣氛：「三人籃球是街頭文化，觀眾參與和打氣是賽事精髓。氣氛也會更加熾熱，會在觀眾可入場觀賽時才會正式舉行。」現時大會未有公布觀眾入場詳情。

報名日期：28-9-2022開始，額滿即止

隊數限額：48隊

賽事日期：23-10-2022至3-11-2022（第一階段）、6-11-2022至13-11-2022（第二階段）

報名費用：$1200

隊伍包物品：四套球衣球褲、一個Wilson東京奧運限定版3x3籃球

資格賽獎品：冠軍獎金$10000、亞軍獎金$3000、投籃賽總獎金$3000

冠、亞、季軍球隊全隊球員、投籃比賽兩名得獎者均獲Nike籃球鞋一對



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