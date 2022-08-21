【三人籃球】學界籃球在暑假中獨特節奏 菠蘿冰、風扇與小睡之間
撰文：張倩儀
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炎炎夏日，周日（21）南區回歸盃吸引多支學界勁旅出戰，陽光普照的假日球員們朝九晚五接受連場激戰，最後由協恩中學班底的「Togetherness」和漢華中學的「街頭藝術家」分別奪得女子和男子U19組別賽事冠軍。
烈日當空的鴨脷洲公園籃球場，舉行了南區回歸盃三人籃球賽事。雖然天公造美，但陽光也成了消耗球員體力的原因。毛巾和風扇都不離手，遮陽的傘子更是防曬恩物。
一邊吃菠蘿冰，一邊看比賽，正是暑假的節奏。三人賽由朝九打到晚五，球員在比賽與比賽之間，都盡量找地方休息，避開陽光，這正是對手的「溝通」和「認識」的機會。
協恩中學班底的「togetherness」，加時擊敗以香港大學主將楊溢浠和黃靖霖為首的「開波喇喂」，中鋒李心悅關鍵時刻發力連取3分。
三人賽的變數連原先淡定的教練任明敏也緊張起來。加時黃金入球，「togetherness」先取2分，終結今場激戰。
漢華班底的「街頭藝術家」，由黃彥量多次交出絕妙助攻，順利贏得男子U19組別賽事冠軍。
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