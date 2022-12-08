學界籃球｜英華補上決賽席位　相隔十年再奪冠　倪嘉仁歸隊爭口氣

學界九龍區D1男子組籃球決賽，因為拔萃男書院在開前賽一日被取消資格引起輿論，不過仍無礙賽事如期舉行。英華書院因為男拔被DQ而頂上決賽席位，面對喇沙書院，在主力倪嘉仁率領以46：35擊敗對手奪冠，繼2012/13年度後，首次捧盃。



決賽戲碼由男拔對喇沙改為英華對喇沙，現場氣氛仍然熾熱，兩校均出動啦啦隊、老師、同學到場打氣，三邊看台和邊線均坐滿觀眾，重現久違的學界士氣。

學界賽事終於重現熾熱氣氛。（張倩儀攝）

喇沙和英華開局表現手緊，英華雖一度處於下風，但隨着主力倪嘉仁熱身完畢，展開得分攻勢。英華落後10：11進入第二節，倪嘉仁單節射入2球三分、攻入12分，英華打出一段17：4攻勢。英華的體力化打法迫使全隊僅得9人的喇沙不勝負荷，主力們接連抽筋出場，英華乘勢拉開分差，最後憑倪嘉仁下半場再貢獻2球三分，英華以46：35封王。

九龍區D1決賽戲碼由男拔對喇沙，改為英華對喇沙。（張倩儀攝）

倪嘉仁全場攻入22分。（張倩儀攝）

雖然中五時曾離隊，但為了幫英華爭一口氣，倪嘉仁決定回歸。（張倩儀攝）

兩天之內，英華由一支季軍戰爭取精英賽最後一席的球隊，搖身一變成了九龍區冠軍，取得自2012/13年後首個學界錦標，倪嘉仁表示：「我們昨天看到新聞才知道（男拔被DQ），就當是上天給我們一個機會。」他補充，由於時間倉促，賽前沒有太多部署，只覺得做好自己就夠。

英華今天狀態大勇。（張倩儀攝）

英華由爭季軍變成奪冠。（張倩儀攝）

中一就加入籃球隊的倪嘉仁，去年曾經離隊，直到今年眼見英華於小組賽不敵喇沙，決心回歸盡一分力：「我之前不打，原因是幼稚地受不住責罵，所以有過一年空窗期，但見英華在小組賽中敗陣，心入很不舒服，馬上傳訊息給朱sir表示自己想歸隊。」回歸後，球隊上下協倪嘉仁盡快融入，今場更一舉成為重心，率隊「復啅」成功，「我沒有（因輸過而有）包袱，反而贏回來很開心」。

英華拿下暌違10年的學界冠軍。（張倩儀攝）

倪嘉仁表示自己最後一年，希望和隊友有多遠走多遠。（張倩儀攝）

英華以冠軍姿態打入精英賽。（張倩儀攝）

倪嘉仁說，回來就是要為英華爭一口氣，「現在我回來了，遲到好過無到」，他強調現在只是一個開始，目標與球隊有多遠走多遠，「今年未完，（接下來的精英賽）最好可以行到盡頭」。